Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu
GeriEkonomi Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
15.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sofralık üzümde kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden olan "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümün kesimine 19 Temmuz, ihracatına ise 20 Temmuz'da başlanacağı açıklandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Sultani cinsi üzüme göre 15 gün daha önce olgunlaşan söz konusu çeşidin kesim ve ihraç tarihinin belirlenmesi için yürütülen çalışma tamamlandı. 

Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Manisa'nın Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli'nin Buldan ilçesinde muhtelif bağlarda yapılan incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizleri sonucunda, "Superior Seedless" çeşidi sofralık üzümlerin, 19 Temmuz'dan itibaren kesimine, 20 Temmuz'dan itibaren de ihracatına izin verildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında yaş üzüm ihracatında daha başarılı bir sezon beklediklerini, hedeflerinin 200 milyon dolarlık ihracat olduğunu kaydetti. 

Geçen yıl yaş üzüm ihracatında 75 milyon dolarlık tutarla Sultani üzümün aslan payını aldığını dile getiren Uçak, "Superior Seedless" üzümünün ise 6 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içerisinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Komşusu gürültü yapanlar dikkat! İşte yapmanız gerekenler
ECB, Lagarde dönemine hazırlanıyor
Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı
Sağlığımıza 91.5 milyar