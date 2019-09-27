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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
NEŞE KARANFİL
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Otomotive faiz dopingi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Otomotive faiz dopingi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası yerli üretime özel düşük faizli kredi paketi açıkladı. 1 Ekim itibarıyla başlayacak kampanyaya Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa dahil oldu. Buna göre 120 bin liralık bir kredinin 30 ay vade 0.49 faizle geri ödemesi 5 bin 151 liradan, 4 bin 375 liraya gerileyecek.

AĞUSTOS ayı başında kredi faizlerinde indirim süreci başlatan üç kamu bankasından dün de taşıt kredisi hamlesi geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen bazı otomotiv markaları için taşıt kredisi faizlerini 0.49 ile 0.69 aralığına çekti. Binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais; ticari araçlar için de Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa kampanyaya dahil oldu. 120 bin liralık bir kredinin 30 ay vade 0.49 faizle geri ödemesi 5 bin 151 liradan, 4 bin 375 liraya gerileyecek.

1 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, üç kamu bankası yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü. Hazırlanan paketlere göre, 50 bin ile 120 bin liralık kredi için sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vadede aylık faiz oranı yüzde 0.49 ile 0.69 bandında uygulanacak. Sıfır kilometre ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin liralık kredi ise 30-60 ay vadeli aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Kampanya 1 Ekim’de başlayacak, 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Otomotive faiz dopingi

FİRMAYA GÖRE DEĞİŞEBİLECEK

Üç kamu bankasının taşıt kredisi paketi firmaya göre değişebilecek. Bir firma 50 bin liraya kadar yüzde 0.49 faiz verirken, diğer bir firma 0.69 faizle kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası’nın şu anda taşıt kredileri için faiz oranı aylık yüzde 1.43. Vakıfbank’ta yüzde 1.45, Halkbank’ta ise yüzde 1.42 aylık faiz uygulanıyor. Ziraat Bankası’nın uyguladığı yüzde 1.43’lük faize göre 120 bin TL’lik 30 ay vadeli bir kredide aylık taksit 5 bin 151 liraya denk geliyor. Geri ödeme toplamda 154 bin 531 liraya ulaşıyor. Faiz 0.49 olduğunda aylık taksit 4 bin 375 liraya, toplam ödeme de 131 bin 246 liraya geriliyor. Kredi aylık faizi yüzde 0.69 olursa taksit aylık 4 bin 534 liraya denk geliyor. 30 ay sonunda kredi toplam 136 bin 14 lira olarak geri ödeniyor.

Otomotive faiz dopingi

GEÇ KALINMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ise şu açıklamayı yaptı: “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bu aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım. Tabi bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak. Bu durum, 2018 Ağustos’undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre %60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten kârsız satış yapan firmalara ilave malî yük de getirecektir.

Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır” dedi.

ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Otomotive faiz dopingi

DİĞER BANKA VE MARKALAR DA TAKİP EDEBİLİR

KAMPANYANIN tüketiciler açısından avantajlar taşıdığını anlatan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Otomotiv sektörünün 2018 Haziran ayından bu yana sürekli gerilemesinin ana nedenlerinden birisi de faiz oranlarının yükselmiş olmasıydı. Araç satışlarının yarısından fazlasını taşıt kredileri ile yapan bir sektör için kredi faiz oranları ve kredi taleplerinin onaylanması konuları hayati önem arz ediyor. Yüzde 1’in altındaki kredi oranları talebi hareketlendirecek sınırdır. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde otomotiv sektör dernekleri olarak hükümetimizin Ekonomi Yönetimi ile görüşerek bu talebimizi de kendilerine iletmiştik. Bu süreçte Merkez Bankamızın gerçekleştirdiği faiz indirimleri ve bu politikaların devam edeceği sinyallerini de takdir ile karşılamaktaydık. Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz.”

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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