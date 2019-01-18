Ölüm aylıkları kesilenlere müjde
KAMU Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) sonra Anayasa Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hatalı bağlandığı gerekçesiyle ölüm aylığı kesinleri sevindiren bir örnek karara imza attı.
AYM, Bağkurlu eşinden ölüm aylığı bağlanan Ü.Ç adlı kadının aylığının “hatalı bağlandığı” gerekçesiyle 16 yıl sonra kesilmesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi. İhlali ortadan kaldıracak biçimde yeniden yargılama talebinde bulunan AYM, kadının ev hanımı, 56 yaşında ve bu aylıkla geçindiğinin dikkate alınarak karar verilmesini istedi. AYM, benzeri ihlallere yol açılmaması bakımından ihlal kararın bir örneğini de SGK’ya gönderdi. AYM’nin 28 Kasım 2018 tarihli kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
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