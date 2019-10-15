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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nobel yoksullukla mücadeleye verildi

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Nobel yoksullukla mücadeleye verildi

İSVEÇ Kraliyet Bilimler Akademisi (Royal Swedish Academy of Sciences) Nobel Ekonomi Ödülü’nün Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e verildiğini açıkladı.

Akademi açıklamasında kazananların “Küresel yoksullukla mücadeledeki deneysel yaklaşımları” sebebiyle ödüle layık görüldükleri belirtilirken, yoksulluğa yönelik problemlerin önlenmesinde söz konusu yaklaşımın, durumdan etkilenen kişiler için etkili çözüm üretmek için “dikkatlice oluşturulmuş deneylerden” oluştuğu vurgulandı.

Banerjee, Duflo ve Kremer’in oluşturduğu deneysel yöntemler, ekonomideki en yenilikçi gelişmeler olarak görülüyor. Akademi açıklamasında ödül kazananların küresel yoksullukla mücadele etmenin en iyi yolları hakkında güvenilir cevaplar almak için yeni bir yaklaşım getirdikleri belirtilerek şöyle denildi: “Yaklaşım, bu konuyu daha küçük, daha yönetilebilir, sorulara bölmeyi içeriyor. Örneğin, eğitim sonuçlarını veya çocuk sağlığını iyileştirmeye yönelik en etkili müdahaleler. 1990’ların ortasında, Michael Kremer ve meslektaşları, batı Kenya’daki okul sonuçlarını iyileştirebilecek bir dizi müdahaleyi test etmek için alan deneylerini kullandılar. Ve bu yaklaşımın ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiler.” Bu arada, Esther Duflo, ilk kez 1969’da verilmeye başlanan Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan ikinci kadın oldu.

 

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