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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
13.07.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Köprübaşı çileği markalaştı

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Köprübaşı çileği markalaştı

MANİSA’nın Köprübaşı ilçesinde, üretecilerin en önemli geçim kaynakları arasında gelmeye başlayan çileğe, ’Çilekkent Köprübaşı’ ve ’Köprübaşı Çileği’ adı altında iki ayrı patent alındı. Markalaşma yönünde atılan bu adım ilçede sevinçle karşılanırken, iç piyasanın ardından dış piyasadada Köprübaşı çileğine rağbeti arttıracağı belirtildi.

MANİSA’DA 20 yıl öncesine kadar en çok göç veren ilçeler arasında yer alan Köprübaşı’nın kaderi, çilekle tanıştıktan sonra değişti. Devlet desteği ile 3 çiftçi 500 metrekarelik alanda deneme amaçlı çilek üretmeye başladı. Verim almaya başlayan çiftçileri görenler de çilek üretimine yöneldi. Bir anda ilçede uçsuz bucaksız çilek tarlaları oluştu. Bugün ilçede 500 çifti, 5 bin dönümlük alanda çilek üretimi yapıyor.

Üretilen çilekler iç piyasada başta İstanbul ve Ankara’ya giderken, dış piyasada başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gidiyor. Yılda ortama 11 bin ton çilek üretilen ilçede markalaşma yolunda da adım atıldı. İlçe üretilen çilekler için Köprübaşı Belediyesi, Köprübaşı Ziraat Odası ve Köprübaşı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün girişimleri ile yapılan başvuruyla, ’Çilekkent Köprübaşı’ ve ’Köprübaşı Çileği’ adı altında iki ayrı patent alındı. Çilek üretiminin yıllık 15 bin tona çıkartılmasının hedeflendiği ilçede patent alınması sevinçle karşılandı.

Köprübaşı çileği markalaştı

Köprübaşı’nda çilek üretiminin her geçen gün daha da arttığını belirten Köprübaşı Belediye Başkanı AK Partili Zafer Mergen, "Patent alınmasıyla birlikte artık daha çok Avrupa ülkesine çilek ihracat etmeyi planlıyoruz. Çilek, ilçemizin artık en önemli tarım ürünlerinden biri haline geldi. 20 yıl içerisinde çilek üretiminin hızla yaygınlaşması ile birlikte ilçe ekonomimizin de can damarını da çilek oluşturmaya başladı. Meşhur Köprübaşı çileğine patent almak için 1 yıl önce yola çıkmıştık. Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığımız müracaat sonucunda kısa bir süre önce müjdeli haberi aldık. Başvurumuzun sonucunda ’Çilekkent Köprübaşı’ ve ’Köprübaşı Çileği’ adı altında 2 ayrı patent almış bulunuyoruz. Bölgede oldukça meşhur olan ve özellikle iç piyasada kısa sürede tüketilen çileğimiz alınan bu patentler sayesinde artık bir dünya markası olacak. Patentlerimizin hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. İlçemizde kısa bir zamana kadar tütün üretiminin dışında başka bir üretim olmazdı. Ancak ekonomik getirisi de çok fazla olan çileğin hızla yaygınlaşması ile birlikte ilçe ekonomisi daha da canlandı" dedi.

’KÖPRÜBAŞI TARIM KENTİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR’

Çilek üretiminin artması ile birlikte ilçedeki üreticilerin kendilerini bir çok alanda geliştirdiğini vurgulayan Başkan Mergen, "Üreticilerimiz daha önceleri çilek fidelerini farklı bölgelerden temin ediyordu. Ancak artık ilçemizdeki üreticiler, çilek fidelerini de kendileri üretip, yeri geldiğinde satıyor. Çilek üretimi ile ilçemizde yaşanan gelişme diğer tarım ürünlerinde de kendisini hissettiriyor. Çiftçilerimiz çilek üretimi üzerine yaptıkları araştırmalar sayesinde tarımda bir çok yeniliği diğer ürünlerde de gerçekleştiriyor. Kısacası Köprübaşı, çileğin yanında diğer tarım ürünlerindeki yenilikçi ve modern üretim anlayışı ile tam bir tarım kenti olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

TÜTÜNKENT, ÇİLEKKENT OLDU

Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de çilek üretiminin ilçede büyük bir istihdam yarattğını belirtip, "2018 yılı içinde çilek üretimimiz 11 bin tona ulaşmış durumda. Çilek üretimi çok geniş bir saha da gerçekleştirildiği için nakliyesi, işçisi, tarımsal diğer araç ve gereçlerle birlikte 6 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Hatta ilçedeki işçi sayısı çileğin hasat zamanı yetersiz kaldığı için diğer ilçelerden tarım işçisi getirtiliyor. Alınan patentler sayesinde markalaşma yolunda çok ciddi bir adım atıldı. Ziraat Odası olarak ’Çilekkent Köprübaşı’ adıyla patent başvurusu yapmıştık. İlçemizde daha önce sadece tütün üretimi yapılıyordu ve ’Tütünkent’ diye anılıyorduk. Komşu ilçemiz Demirci ise halı üretimi ile meşhur olduğu için ’Halıkent’ diye anılıyordu. Biz Köprübaşı olarak artık çilek üretiminde çok önemli bir yol aldığımız için ’Çilekkent Köprübaşı’ adıyla patent başvuru yapmayı uygun görmüştük. Patentimiz de bu şekilde geldi. Çileğimizin markalaşması ile birlikte kısa bir süre içerisinde Avrupa ülkelerine de ihracat yapmayı planlıyoruz. Zaten Rusya en önemli müşterilerimizin arasında yer alıyordu. Ancak artık hedefimiz Avrupa pazarlarında da bu kaliteli ürünü da çok pazarlamak" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Köprübaşı ilçesinde uzun yıllardır çilek üretimi yapan Vedat Özcan ise ilçenin iklim yapısı nedeniyle oldukça kaliteli ve farklı bir aroması olan çileğin, alınan patentler sayesinde daha çok tanınıp, daha fazla pazar payına sahip olacağına dikkati çekti. Kendine has aroması ve görünüşü nedeniyle zaten iç piyasada oldukça ilgi gören Köprübaşı çileğine rağbetin Avrupa’da da artacağını düşündüğünü vurgulayıp, "70 dönümlük bir alanda çilek yetiştiriyorum. Ekonomik getirisi çok fazla olduğu için ikinci bir arazi daha aldım ve burada da çilek üretimi yapacağım" dedi.

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