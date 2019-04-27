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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

KDK'ye başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi

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KDK'ye başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi

Kamu Denetçiliği Kurumu, aynı zamanda üniversite eğitimini sürdürebilmek için iş yerindeki nöbetlerinin düzenlenmesini talep eden sağlık çalışanının sorununu çözüme kavuşturdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, aynı zamanda üniversite eğitimini devam ettirebilmek için iş yerindeki nöbetlerinin düzenlenmesini isteyen sağlık çalışanının sorunu çözdü.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de ilçe hastanesinde görevli sağlık çalışanı, bir üniversitenin ziraat fakültesini kazanması üzerine eğitimini devam ettirebilmek için kurum amirinden nöbetlerinin düzenlenmesini istedi. 

Okulun ilk yılında nöbeti derslerine göre düzenlenen ve bu süreçteki eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanı, üniversitenin ikinci senesinde de benzer talepte bulundu ancak hastane yönetiminden beklediği yanıtı alamadı. 

Hastane yönetimi, çalışana şehir merkezinden uzakta bir sağlık tesisine naklini isterse nöbetlerinin istediği gibi düzenleneceğini iletti. Sağlık çalışanı, hem evine hem okula çok uzak olacağını belirterek, nakil önerisini reddetti. Hastane yönetimi nöbet saatlerini değiştirmeyince, sağlık çalışanı üniversitedeki güz dönemi derslerinden kaldı. 

KDK DEVREYE GİRDİ

Sağlık çalışanı yaşanan bu sıkıntı üzerine üniversiteyi bitirebilmek için eğitimine engel olmayacak şekilde nöbet saatlerinin ayarlanması amacıyla KDK'ye başvurdu. 

Vatandaşların ücretsiz avukatlığını yapan KDK, hastane yönetimi ve kurum amiriyle görüşerek sağlık çalışanının bir yıl daha kaybetmemesi için nöbet çizelgesi eğitimine göre ayarlanmasını sağladı. 

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