Emlak vergisinde son gün uyarısı
OSMANİYE Belediyesi, 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ikinci taksit ödemeleri konusunda mükellefleri uyardı.
Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin vergi borçlarını Metin Tamer Sitesi, Çarşı Polis Karakolu yanı ve Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan fatura ödeme noktaları ile belediyenin resmi internet sitesinden e-belediye hizmetleri sayesinde sorgulayabilecekleri ve bu şekilde borçlarını ödeyebilecekleri kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 29 Kasım günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtildi.
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