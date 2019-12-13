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Ekonomi
AA
13.12.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Doğa Koleji'nde düğüm yarın çözülüyor

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Doğa Koleji'nde düğüm yarın çözülüyor

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu "Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin, Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

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