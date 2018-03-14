Çiftlik Bank vurgununda yeni gelişmeler... Boşanmadı, Uruguay'a kaçtı, karısı teslim oldu

ÇİFTLİK Bank vurgunuyla ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu raporuna göre 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira toplayan Çiftlik Bank’a yönelik tartışmalar sürerken, şirket sahibi Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın geçen ocak ayı sonunda yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı.



500 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKET

Bursa Nilüfer’de bulunan şirketin unvanı Kuzeyden Tarım Gıda Hayvancılık Paz. İnş. Tur. Taş. Emlak Petrol Otomotiv İhracat Tic. Ve San. Limited… Şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125 bin liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek. Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak.







AVUKATTAN İDDİA: URUGUAY’DA İNŞAAT İŞİ YAPIYOR

Avukatı Abdullah Yörük ise Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal'ın (43) yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin “Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda’yı geçen ekim ayında Mehmet Aydın’ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yılar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı.



Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal. Ailenin aldığı villa iddiası doğru değil” dedi.



O PARA İLE VİLLA ALACAKLARDI



Av. Yörük, SPK raporuna göre Sıla Aydın'ın hesabına yatırılan 1.7 milyon lira aktarılan paraya ilişkin ise "Evet doğru böyle bir para aktarıldı. Sebebi ise, kendilerine birlikte yaşayacakları bir villa alımı içinmiş. Ancak o para üzerinde tedbir var. MASAK incelemesi nedeni ile paranın tek kuruşunu kimse çekemez" dedi.



Av. Yörük açıklamasının devamında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” dedi.



19 ŞUBAT'DA ADRESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini söyleyen Av. Yörük “O tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor. Uruguay’a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuştu.



KAYYUM ATANABİLİR



Av. Yörük, on binlerce üyenin para yatırdığı Çiftlik Bank'ın tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Av. Yörük, kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı.







SILA AYDIN TESLİM OLDU



Savcılık kaynakları, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olduğu bilgisini doğruladı. Kaynaklar, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu ayrıntılı bilginin verilemeyeceğini söyledi.



'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM' DEMİŞTİ



Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın internete düşen ses kaydında çarpıcı ifadeler yer alıyordu. 2017 yılının Ağustos'unda evliliğin bitme noktasında olduğunu söyleyen Sıla Aydın, Ocak 2018 itibariyle boşandıklarını söyledi. Aydın, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte Uruguay'a kaçtığını belirtti.

Sıla Aydın açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben zaten onunla işbirliği içinde olsaydım, onunla birlikte yurtdışına kaçmış olurdum. Bahsedilen paralar da bende olsaydı Türkiye'de durmamın bir anlamı olmazdı. Çünkü devlet üzerime gelmiş olacaktı. Ayrılma sebebim Çiftlik Bank ile ilgili aklımda soru işaretleri olduğu içindi. Çünkü bu kadar paranın dönüyor olması beni korkuttu. Ayrıca Mehmet ile kişisel problemlerimden dolayı ara verdim.

Benim babam onu dolandırmış olsa dehşet parası olurdu. Ve banka yoluyla geçerdi. Buna bankalar, bakanlıklar açığa kavuşturabilir. En kısa zamanda ben de savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."







TEKİRDAĞ'DAKİ TESİSTE ARAMA YAPILDI

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Tesiste, şubat ayında 35'i kulak küpesiz olarak 50 büyükbaş hayvan bulunuyordu. Yediemin olarak bırakılan 50 hayvan aynı gün ortadan kayboldu. Hayvanların nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti. / Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ), (DHA)





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