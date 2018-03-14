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    Son dakika… Çiftlik Bank’ta ilk gözaltı! Yönetim kurulu üyesi İstanbul'da yakalandı

    SAKARYA (İHA)
    14.03.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.

    Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak’ın (35) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: çiftlik bank , gözaltı , sakarya , son dakika , son dakika haberleri , gündem
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