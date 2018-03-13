Çiftlik Bank'ın basın danışmanıydı... Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama

Türkiye, Çiftlik Bank'ın ofisini sessiz sedasız kapatmasını ve akşam saatlerinde mağdurların İnegöl'deki tesise kamyonlarla gitmesine kadar bir çok haberi hurriyet.com.tr'den öğrendi.



Bugün ise Çiftlik Bank'ın Basın ve İletişim Danışmanı olan ve katıldığı televizyon programlarında Çiftlik Bank'ı savunan Mehmet Çevik'e hurriyet.com.tr ulaştı.

'BEN SADECE REKLAMDA OYNADIM, RESMİ GÖREVİM YOK'

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran ve Çiftlik Bank reklamlarında da oynayan Mehmet Çevik, şaşırtan bir açıklama yaptı. Çevik, 'Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok' dedi.







MEHMET AYDIN İÇİN 'KAHRAMAN' DEMİŞTİ

Oyuncu Mehmet Çevik, 'sadece reklamlarda oynadım' açıklamasını yapsa da kısa süre öncesine kadar katıldığı televizyon programlarında Çiftlik Bank'ı savunmuş, hatta Çiftlik Bank'ın tesis açılışında 'Çiftlik Bank Basın ve İletişim Danışmanı' olarak yaptığı konuşmada Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın için 'kahraman' demişti. Çevik, kısaca şöyle konuşmuştu:

"Nefis bir ailesiniz. Yılmayın arkadaşlar. Sakın tezgaha düşmeyin. Yapılan şey sadece rivayet ve dedikoduyla parçalamaktır. Biz işimize bakalım.

Bu ailenin genç kahramanı Mehmet Aydın. Hakkında rivayet çıkarıldığı gün dünyanın başka ülkesinden gelip vatanına ayağını basıyor. Burada açılış yapıyoruz. O zaman sizlerden yapmanız gereken bir şeyi istirham ediyorum. Lütfen dedikoduya mahal veren yerde durmayın, onun seviyesizliğine düşmeyin."

NE OLMUŞTU?

• Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç, önceki gün bayilerle yaptığı özel toplantıda 'Ben de kandırıldım. Mehmet Aydın'a ulaşamıyorum. Başınızın çaresine bakın' dedi.

• Dün sabah Çiftlik Bank'ın İstanbul Ümraniye'de bulunan ofisi sessiz sedasız kapatıldığı ortaya çıktı. Paralarını almak isteyen vatandaşlar şirketin merkezine gidince kimsenin olmadığını öğrendi.

• Çiftlik Bank'ın Genel Müdürü Niyazi Karakoç, CEO Mehmet Aydın hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

• Akşam saatlerinde ise gerilim tırmandı. Çiftlik Bank’ın İnegöl’deki tesislerine giden yüzlerce kişi, alacaklarına karşılık olarak tesislerde bulunan hayvanlara el koymaya kamyonlarla gitti.







