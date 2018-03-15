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    Çiftlik Bank nedir? İşte Çiftlik Bank hakkında merak edilenler

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yüksek kâr vaadiyle pek çok vatandaşı zor durumda bırakan Çiftlik Bank ile ilgili haberlerle ilk kez karşılaşan vatandaşlar, ‘Çiftlik Bank nedir?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte sosyal medyada ve Ekşi Sözlük’te hakkında pek çok yorum yapılan Çiftlik Bank hakkında merak edilenler!

    Çiftlik Bank aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Ancak her titan yönteminde olduğu gibi burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

    İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN TANIM

    Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."

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    Etiketler: Çiftlik Bank , Çiftlik Bank nedir , SeoHaber , gündem
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