Alarm zilleri çalıyor

Zurich Sigorta Grubu’nun her yıl gerçekleştirdiği ve farklı ülkelerden, ağırlıklı iş, akademi dünyasından risk konusunda uzmanlaşmış 750 katılımcının görüşlerinden oluşan ‘2020 Küresel Risk Raporu’nun sonuçları açıklandı. Rapor, 2020’de beklenen; ekonomik, çevresel, jeopolitik, toplumsal ve teknolojik olmak üzere 5 kategoride 30 farklı küresel riski ortaya koyuyor. 2020’nin riskleri arasında ilk sırayı ise çevresel riskler alıyor.



BU AFETLER DAHA BAŞLANGIÇ



Küresel Risk Raporu’nu değerlendiren Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, en önemli ilk 7 riskin içerisindeki siber saldırılar dışındaki 6 riskin, çevresel risklerden oluştuğunu belirterek, “Bunlar; iklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık, olağanüstü hava olayları, biyoçeşitlilik kaybı, doğal afetler, insanlar nedeniyle gerçekleşen çevresel felaketler ve su krizleri. 2019’da yaşanan sel felaketleri, kasırgalar, Avusturalya’daki yangınlar ve diğer felaketler artık alarm zillerinin tüm dünya için çaldığını gösteriyor. Afetler iklim değişikliğinin etkileri anlamında daha başlangıç noktası” dedi.



Yıldız, insan kaynaklı karbon salınımınım yüzde 60’ının etkisini ortadan kaldıran karadaki ve denizdeki biyoçeşitliliğin insan kaynaklı sebeplerden hiç olmadığı kadar hızla azaldığına değinerek, “Örneğin besin zincirinin en alt ve en önemli üyelerinden biri olan böceklerin çeşitliliği son 10 yılda yüzde 40 azaldı ve üçte biri de tehlikede. Böceklerin yok olması demek hem besin zincirindeki birçok hayvanın da açlıktan ölmesi hem de günlük hayatta yediğimiz ve içtiğimiz meyve, sebze, kuruyemiş, kahve gibi besinlerin masamıza ulaşamaması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.



ISINMA 1.5 DERECEDE KALMALI



Yılmaz Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyamızdaki kurulu sistemin bozulmaması ve daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalmamak için uzmanlara göre sıcaklık artışı maksimum 1.5 derece ile sınır kalmalı. Bunun için de karbon salınımının küresel olarak önümüzdeki 10 yıl boyunca her yıl yüzde 7.6 azaltılması gerekli. Ancak, dünyada artan enerji talepleri, büyük oranda küresel ısınmaya sebep olan kaynaklar tarafından sağlanıyor. Bunun için de temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması önemli. Birleşmiş Milletlere göre gelişmekte olan ülkelerin 10 sene içinde sıcaklık artışının 1.5 derecede tutulabilmesi için yıllık 140 ila 300 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyacak. Bu durum karşısında birçok ülkenin katılımıyla kolektif çözümler üretilmesi gerekiyor.”

30 YIL İÇİNDE 10 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDECEK

Yılmaz Yıldız, raporda dünyanın değişen yapısına, ülkelerin sağlık sistemlerinin adapte olmakta zorlandığına da değinildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşıların bünye tarafından reddedilmesi, ilaçlara karşı direnç gibi sebepler, sağlık sistemlerini yetersiz kılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, aşıların etkisinin azalmasını ya da etkisiz hale gelmesini ilk 10 risk arasında görüyor. Bir diğer risk ise antibiyotiklerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu oluşan antimikrobiyel direnç. Bu sebeple de 2050’ye kadar 10 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise dünyadaki 195 ülkenin hiç biri SARS, Zika gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklarla baş etmeye hazır değil.”

2021'DE 6 TRİLYON DOLARLIK SİBER ZARAR

Yılmaz Yıldız, 2020 Küresel Risk Raporu’nda teknolojik risklerin de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dünya nüfusunun yüzde 50’den fazlasının online ve üçte ikisinin mobil cihaza sahip olduğu bu düzende, küresel bir teknoloji yönetişiminin olmaması, siber güvenlikte kör noktaların giderek artması ve ülkelerin teknoloji regülasyonlarının birbiriyle rekabet içinde olması, teknolojik risklerin önemini giderek arttırıyor. Bu yılki raporda, kritik altyapılara siber saldırı, uzmanlar tarafından 2020’nin en önemli, 5. riski olarak seçildi. 2021’de siber suçların vereceği zararın 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.”

DÜNYAYI TEHDİT EDEN 10 RİSK

1. Olağanüstü hava olayları



2. İklim değişikliğinin iyileştirilmesi ve uyum çabaları konusunda başarısızlık



3. Biyoçeşitlilik kaybı



4. İnsan yapımı çevresel zararlar ve afetler



5. Siber saldırılar



6. Küresel yönetim zaafları



7. Bilgi altyapısının çökmesi



8. Devletlerarası çatışmalar



9. Su krizleri



10. Doğal afetler