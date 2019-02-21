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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1 TL’ye geldi 9 TL'ye satıldı

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1 TL’ye geldi 9 TL'ye satıldı

Özellikle meyve-sebzede yaşanan yüksek fiyat artışının ardından Ticaret Bakanlığı ekiplerince hallerde yapılan denetimler arttırıldı. Yapılan denetimler neticesinde 88 firmanın fahiş fiyat uyguladığı 244 işlem tespit edildi. 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya satıldığı bazı hallerdeki 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği ifade edildi.

GIDA fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin ardından belediyeler aracılığıyla İstanbul ve Ankara’da bazı ürünlerin satışı tanzim satış noktalarından yapılmaya başlamıştı. Gıda fiyatlarında yaşanan aşırı yükselişin sebepleri arasında ‘spekülasyon’ ve ‘fırsatçılık’ olduğu ifade edilmişti. Bu iddiaların ardından da hükümet özellikle hallerdeki denetimlerini arttırmış, fiyat yükselişlerini takibe almıştı. Son dönemde hallere yönelik artan denetimlerin ardından bazı hallere Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesine engel olunmuştu. Ancak denetimlerin sıkı tutulmasının ardından hallerde oluşan fiyatlar da ortaya çıkmaya başladı.

1 TL’ye geldi 9 TLye satıldı

1 TL’LİK SALATALIK 9 TL

Firmaların maliyetleri ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tabloya göre, fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100 ile yüzde 250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ile yüzde 400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400 ile yüzde 800 arası kâr koyulan 10 işlemi yapan 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi. Yapılan incelemelerde özellikle İstanbul hallerinde fahiş fiyat artışlarına rastlanıldı. Ataşehir Hali’nde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL’ye, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.

1 TL’ye geldi 9 TLye satıldı

İHBAR KABUL EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekiplerinden sonra, Rekabet Kurumu da devreye girdi. Yapılan incelemeler sonunda elde edilen tespitleri ihbar kabul eden Rekabet Kurumu’nun hallerdeki fahiş fiyatlamalarla ilgili detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

 

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