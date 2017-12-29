Eintracht Başkanı nazilere savaş açtı

ALMAN birinci ligi Bundesliga, ara sezonda. Çim sahalarda yaprak kımıldamıyor. Ancak politik arenada rüzgar dinmiyor. Eintracht Frankfurt Başkanı Peter Fischer (61), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) söyleşisinde, aşırı sağcı parti AfD üyelerini kulüpte görmek istemediğini söylemesi, bu parti yöneticilerinin şimşeklerini çekti. AfD’nin Hessen Eyaleti yöneticileri, antisemitizm iddialarını gerçek dışı olarak niteledikleri Ficher’i, ‘demokratik ofsayta düşmekle’ suçladı. Bu sırada da AfD sözcüleri Robert Lambrou ve Klaus Herrmann, Eintracht Frankfurt’a üyelik başvurusu yaptı. Ancak istekleri reddedildi.

‘YÜZDE 13 İÇİN UTANIYORUM’

Suçlamaları kabul etmeyen Peter Fischer, HR radyo televizyonuna verdiği demeçte görüşlerinde ısrar etti ve şu açıklamayı yaptı:

“AfD’ye oy veren toplumun yüzde 13’lük kesimi için utanıyorum. Kendilerine bir milim yer vermek istemiyorum. AfD’liler Eintracht’ta hoş gelmedi. Burada nazilere yer yok. Başkan olduğum sürece Eintracht Frankfurt’ta naziler olmayacak.”

DEĞERLERİMİZLE BAĞDAŞMIYOR

Genel Kurul’da AfD’ye karşı cephe alacağını kaydeden Fischer, ırkçı partinin dışlayıcı ve ayrımcı görüşlerinin 18 ülkeden oyuncusu olan Eintracht Frankfurt değerleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, “Bize ırkçı ve insanlık düşmanı eğilimi olan partinin taraftarları üye olamaz” dedi.

Eintracht Frankfurt tüzüğüne göre yazılı veya elektronik üyelik başvurularını başkanlık değerlendirerek karara bağlıyor. Üyelik başvurusunun reddi durumunda bir gerekçenin belirtilmesi gerekmiyor. Üyelerin ayrımcı, ırkçı tutum ile şiddet içeren zararlı davranışları, kulüpten atılmaları için önemli sebep sayılıyor.