2017 ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce sürücü adayı tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sürücü adayları tarafından ehliyet sınav soru ve cevapları da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Temmuz ehliyet sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 10 Ağustos Perşembe günü adaylarla paylaşılacak. 2017 yılı içerisinde 3. sü gerçekleştirilen ehliyet sınav soru ve cevaplarının bir iki gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.



EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARININ YAYIMLANDIĞI ADRES



DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.

Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.

Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.

SINAV ESNASINDA DOĞRUDAN YAPILAN HATALARA GÖRE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

1. Emniyet kemerini takmıyor. KIRMIZI

2. Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

3. Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

4. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. KIRMIZI

5. Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. KIRMIZI

6. Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. KIRMIZI

7. Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. SARI SARI

8. Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

16. Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. KIRMIZI

17. Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. KIRMIZI

18. Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

19. Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. KIRMIZI

20. Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. KIRMIZI

21. Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. SARI SARI

22. Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). SARI SARI

23. Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. SARI SARI

24. Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. SARI SARI

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.