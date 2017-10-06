Ehliyet sınav giriş yerleri açıklandı... Ehliyet sınavı yarın saat kaçta?

Ehliyet sınavı giriş yerleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde beş kez gerçekleştirdiği ehliyet sınavı (MTSAS-4) yarın yapılacak. Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Peki ehliyet sınavı yarın ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?



Sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak MTSAS-4 yarın saat 14.00’te gerçekleşecek.



EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Heyecanla beklenen sınav giriş yerleri belli oldu. Ehliyet sınav giriş belgeleri sürücü kurslarından alınabiliyor. Sürücü adayları, bağlı oldukları sürücü kursuna talepte bulunarak sınav giriş belgelerini edinebiliyor.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.