Eğitimde artan tehlike

Artan şiddet olayları dün Twitter’da #öğretmeneşiddetehayır hashtag’iyle gündeme geldi. Geçen cuma günü Denizli’nin Çivril ilçesinde Beycesultan Teknik ve Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nde Edebiyat Öğretmeni Derya Çakıroğlu notunu düşük bulan öğrencisi tarafından sınıfta dövüldü. Türk Eğitim Sen sendikası, dün Çivril Cumhuriyet Meydanı önünde basın açıklaması yaparak öğretmenlere uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

‘TEDBİRİMİZİ ALACAĞIZ’

Trabzon’un Tonya ilçesinde ise Atatürk Çok Programlı Lisesi Müdürü Ahmet Gürpınar, disiplinsiz davranışları nedeniyle odasında uyardığı öğrencisinin yumruklu saldırısına uğradı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter’da dün akşam #öğretmeneşiddetehayır hashtag’li mesajında “Bakanlık olarak gerekli mevzuat hazırlıklarını yapıp tedbirimizi alacağız. Ancak bugünkü çalışma öğretmene şiddete karşı toplumsal duyarlılık oluşturması adına atılmış önemli bir adımdır. Bu farkındalığın oluşmasına destek olan herkese teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.

Öte yandan öğrencilere yönelik şiddet haberleri de geliyor. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından sınıfta dövüldüğü iddia edilen 7’nci sınıf öğrencisi U.O.’nun, ailesinin şikâyetçi olması nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı ileri sürüldü. Zonguldak’ta ise Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Doç. Dr. O.Y.’nin öğrenci Enes Döngelli’ye kafa attığı iddia edildi.