Zeka yarışması 14 Ocak’ta başlıyor
Türkiye 24’üncü Zeka Oyunları Yarışması ‘Oyun 2019’un sınav takvimi belli oldu. Türkiye Zeka Vakfı tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile TÜBİTAK’ın desteğiyle düzenlenen yarışmada eleme sınavı 14 Ocak’tan itibaren vakfın internet sitesi ile gazete ve dergilerden yayınlanacak. Toplam 30 bin TL’lik ödülün dağıtılacağı yarışma yaş düzeylerine göre 5 kategoride yapılacak.
Yarışmacıya ait bilgi ve cevaplar ise en geç 26 Şubat’ta vakfın internet sitesine girilecek. 22-25 Mart arasında yarı final, 21 Nisan’da ise final sınavı yapılacak. Yarışma minikler, çocuklar, gençler, yetişkinler ve emektarlar olmak üzere beş kategoride yapılacak.
DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ
Toplam ödül ise 30 bin TL. Yarışma sonunda her kategorinin birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin üçüncüsüne 1.000’er TL ödül verilecek. Ayrıca çeşitli ödüller de dağıtılacak. Yarışma ile her yaştan insanın düşünme ve problem çözme alışkanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunulması amaçlanıyor.
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