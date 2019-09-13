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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
13.09.2019 - 10:48, Son Güncelleme:/

YÖKDİL 2019 başvuruları bugün başlıyor

ÖSYM, YÖKDİL 2019 başvuruları için duyuru için paylaştı. Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL 2019 başvurularıyla ilgili detaylar...

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2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Kılavuzdaki bilgilere göre, YÖKDİL başvuru ücreti bu yıl 120 TL olarak belirlendi.

2019 YÖKDİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır: a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 2 b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

• Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

• Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. * Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

 

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