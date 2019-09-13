YÖKDİL 2019 başvuruları bugün başlıyor
ÖSYM, YÖKDİL 2019 başvuruları için duyuru için paylaştı. Adaylar, YÖKDİL başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden gerçekleştirebilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, YÖKDİL 2019 başvurularıyla ilgili detaylar...
2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Kılavuzdaki bilgilere göre, YÖKDİL başvuru ücreti bu yıl 120 TL olarak belirlendi.
2019 YÖKDİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
YÖKDİL’E KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır: a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 2 b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
• Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
• Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. * Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.
c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
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