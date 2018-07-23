YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları
GeriEğitim YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
23.07.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren binlerce adayın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden haftalar geçmesiyle birlikte YKS sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlenen adaylar, konuyla ilgili sorgulamalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, ÖSYM YKS üniversite sınav sonuçları bilgisini ne zaman adaylarla paylaşacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

Üniversite sınavı sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. YKS'ye girdikten sonra internet üzerinden tarih konusunda sorgulamalarına başlayan binlerce öğrenci, işaretledikleri soruların neticesinde kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyor. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı süreç hakkında ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklamalar

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin her sene sınav ve sonuç açıklama takviminde açıkladığı tarihler, bu yıl da adaylarla paylaşıldı. Yabancı dil sınavı dahil olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleşen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 31 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.

TERCİH YAPABİLMEK İÇİN EN EZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için ise TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

GEÇTİĞİMİZ YIL YERLEŞTİRMESİ YAPILANLARIN PUANLARI DÜŞECEK

Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni mezunlar iş yaşamının kıyısında

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları

Başarının sırrı farklı sınıf tasarımlarında

DGS ve KPSS'ye 2 milyonun üzerinde aday katıldı