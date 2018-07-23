YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM üniversite sınav sonuçları
YKS sonuçları, üniversite sınavına giren binlerce adayın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden haftalar geçmesiyle birlikte YKS sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlenen adaylar, konuyla ilgili sorgulamalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Peki, ÖSYM YKS üniversite sınav sonuçları bilgisini ne zaman adaylarla paylaşacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
Üniversite sınavı sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. YKS'ye girdikten sonra internet üzerinden tarih konusunda sorgulamalarına başlayan binlerce öğrenci, işaretledikleri soruların neticesinde kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyor. Peki, YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı süreç hakkında ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklamalar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin her sene sınav ve sonuç açıklama takviminde açıkladığı tarihler, bu yıl da adaylarla paylaşıldı. Yabancı dil sınavı dahil olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleşen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 31 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 07-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
TERCİH YAPABİLMEK İÇİN EN EZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için ise TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.
GEÇTİĞİMİZ YIL YERLEŞTİRMESİ YAPILANLARIN PUANLARI DÜŞECEK
Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür. 2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülür.
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