Yeni okul kapılarını açıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYeni okul kapılarını açıyor
GeriEğitim Yeni okul kapılarını açıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.05.2019 - 13:17, Son Güncelleme:/

Yeni okul kapılarını açıyor

İstanbul’da yeni bir okul açılıyor. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla kurulan özel eğitim kurumunda, okul öncesi ile birlikte ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim verilecek. Okul, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim yılı için kabul edecek. 

Yeni okul kapılarını açıyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Seyrantepe’de 10 milyon TL yatırımla yeni bir okul açılıyor. Koray Varol Akademi adı verilen okulun kurucusu ise yayınladığı test kitaplarıyla tanınan matematik öğretmeni Koray Varol. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün geliştirdiği kişisel gelişime odaklanan öğrenci odaklı bir eğitim yaklaşımının olacağı okul, öğretim programlarında uluslararası alanda iş birlikleri de yapacak.

 ‘YENİ BİR SOLUK GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Koray Varol Eğitim Kurumları Kurucusu Koray Varol, okulun tanıtım toplantısında eğitim sistemine yeni bir soluk getirmeyi hedeflerini söyledi. Yayıncılık alanında tecrübeleri olduğunu belirten Varol, “Uzun yıllardır sektörün içinde yayıncılık ve eğitimlerde büyük tecrübe kazandık. Öğrencilerimiz hedefledikleri okulları kazanma becerisi gösterdi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde örnek gösterilecek bir kurum olma hedefiyle yola çıktık” dedi.

‘YENİ BİR EĞİTİM MODELİNE SAHİBİZ

Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Emre Konuk ise yeni bir eğitim modeline sahip olduklarını belirtti. Konuk, şunları söyledi:

“Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yolu. Ben de yıllardan beri biriktirdiğim tecrübelerimi hep bu alanda kullanmayı arzuladım. Sonunda bu hayalim gerçekleşti. Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak iş hayatında gösterdiğimiz başarıların ödülünü, topluma faydalı olacak projeler kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan işler üretmenin yaşattığı manevi hazda buluyoruz. Biz de bu bilinçle Koray Varol Akademi çatısı altında eğitimde bilinen kurguları kırmak, yeni perspektifler geliştirmek üzere yeni bir eğitim modeli yapılandırdık. Okul öğrenci ve aileleri için bir gelişim merkezi olacak.”

 'ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM'

Koray Varol Akademi’nin uluslararası ayağını temsil edecek Brief London’ın Kurucusu Chris Iveson ise şunları söyledi:

“33 ülkede eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dünya da eğitimde fark yaratan Kuzey Avrupa ve Asya’daki 7 ülkede öğretmenleri bilinçlendiriyor ve yetiştiriyoruz. Çözüm odaklı yaklaşım ile her davranış düzeyine adapte edebileceğimiz bir yaklaşım sunacağız. Bilgi birikimimizi artık Koray Varol Akademi ile paylaşacağız. Dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmek ve uluslararası standartlarda eğitim için burada bulunuyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

Yeni okul kapılarını açıyor

MEB'den özel yetenekli öğrencilere ‘özel’ müfredat 

Üniversiteye ‘Fırsat Eşitliği Sertifikası’ verildi