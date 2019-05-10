Yeni okul kapılarını açıyor
İstanbul’da yeni bir okul açılıyor. Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla kurulan özel eğitim kurumunda, okul öncesi ile birlikte ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim verilecek. Okul, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim yılı için kabul edecek.
İstanbul Seyrantepe’de 10 milyon TL yatırımla yeni bir okul açılıyor. Koray Varol Akademi adı verilen okulun kurucusu ise yayınladığı test kitaplarıyla tanınan matematik öğretmeni Koray Varol. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün geliştirdiği kişisel gelişime odaklanan öğrenci odaklı bir eğitim yaklaşımının olacağı okul, öğretim programlarında uluslararası alanda iş birlikleri de yapacak.
‘YENİ BİR SOLUK GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’
Koray Varol Eğitim Kurumları Kurucusu Koray Varol, okulun tanıtım toplantısında eğitim sistemine yeni bir soluk getirmeyi hedeflerini söyledi. Yayıncılık alanında tecrübeleri olduğunu belirten Varol, “Uzun yıllardır sektörün içinde yayıncılık ve eğitimlerde büyük tecrübe kazandık. Öğrencilerimiz hedefledikleri okulları kazanma becerisi gösterdi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde örnek gösterilecek bir kurum olma hedefiyle yola çıktık” dedi.
‘YENİ BİR EĞİTİM MODELİNE SAHİBİZ’
Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Emre Konuk ise yeni bir eğitim modeline sahip olduklarını belirtti. Konuk, şunları söyledi:
“Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yolu. Ben de yıllardan beri biriktirdiğim tecrübelerimi hep bu alanda kullanmayı arzuladım. Sonunda bu hayalim gerçekleşti. Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak iş hayatında gösterdiğimiz başarıların ödülünü, topluma faydalı olacak projeler kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan işler üretmenin yaşattığı manevi hazda buluyoruz. Biz de bu bilinçle Koray Varol Akademi çatısı altında eğitimde bilinen kurguları kırmak, yeni perspektifler geliştirmek üzere yeni bir eğitim modeli yapılandırdık. Okul öğrenci ve aileleri için bir gelişim merkezi olacak.”
'ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM'
Koray Varol Akademi’nin uluslararası ayağını temsil edecek Brief London’ın Kurucusu Chris Iveson ise şunları söyledi:
“33 ülkede eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dünya da eğitimde fark yaratan Kuzey Avrupa ve Asya’daki 7 ülkede öğretmenleri bilinçlendiriyor ve yetiştiriyoruz. Çözüm odaklı yaklaşım ile her davranış düzeyine adapte edebileceğimiz bir yaklaşım sunacağız. Bilgi birikimimizi artık Koray Varol Akademi ile paylaşacağız. Dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmek ve uluslararası standartlarda eğitim için burada bulunuyoruz.”
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