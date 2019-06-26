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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
26.06.2019 - 17:54, Son Güncelleme:/

Yarışmada derece alan öğrencilere Cumhuriyet altını

Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İlk üçe ismini yazdıran öğrencilere toplamda 30 cumhuriyet altını ile üç dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Yarışmada derece alan öğrencilere Cumhuriyet altını
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Avrasya Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Maçka Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı’nın Başkanı Ömer Yıldız’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında, ülkemizin ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencileri araştırmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Bilim, Sanat ve Edebiyat Ödülleri’ programı kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

222 KOMPOZİSYON YARIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi de dahil olmak üzere bütün Türkiye’ye duyurusu yapılan bu yarışmaya 222 öğrenci başvurdu. Avrasya Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Özoran Başkanlığında, Prof. Dr. Mehmet Tüfekçi ve Doç. Dr. Kemale Gahramanova’dan oluşan bir seçici kurul, kendilerine ulaşan eserler arasından yaptığı elemede ilk üç dereceye giren öğrencileri belirledi.

Birinciliği ‘Doğa, İnsan Kıskacında’ başlıklı kompozisyonuyla İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Duygu Kızıltürk; ikinciliği ‘Gülce’ başlıklı kompozisyonu ile Adana Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Hürü Nisa Filiz; üçüncülüğü ise ‘Çevrenin Uğultusu’ başlıklı kompozisyonuyla Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Açelya Çam aldı.

Avrasya Üniversitesi 2018/2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni programında öğrenciler hediyelerini aldı. Birinci olan Duygu Kızıltürk’e hediyesini projeye ismi verilen üniversitenin kurucusu ve mütevelli heyet başkanı Ömer Yıldız; ikinci Hürü Nisa Filiz’e ödülünü KKTC Trabzon Başkonsolosu Zeliha Erden; üçüncüye ödülünü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu verdi.

Yarışmada derece alan öğrencilere Cumhuriyet altını

‘YETİŞMİŞ EĞİTİMLİ VE YETENEKLİ GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR’
Avrasya Üniversitesi kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, kendi adının verildiği projeden duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle konuştu:
“Bu önemli projeye adımın verilmesi beni çok mutlu etti ve onurlandırdı. Gençlerimizi araştırmaya, yeni bilgiler edinmeye ve dünyanın en donanımlı gençleri olmalarına yardımcı olmalıyız. Güzel ülkemizin yöneticileri olacak evlatlarımızı bazen de ödüllendirmek gerekir. Ülkemizin ayrı köşelerinden gelen öğrencilerimize hediyeler dağıttık. Bundan sonra da proje kapsamında çeşitli yarışmalar olacak. Öğrencilerimiz internet sitemizden ve sosyal medyadan sürekli üniversitemizi takip etsin.”

Yarışmada derece alan öğrencilere Cumhuriyet altını

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