Bakan son noktayı koydu...Sınav için bekleyen o akademisyenlerin tamamı doçent olacak

Yardımcı doçentliği kaldırarak, yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunu getiren yasa teklifinin görüşmelerinde, doçentlik için sözlü sınav aşamasında bekleyen akademisyenlerin durumu da tartışma konusu oldu. Buna ilişkin maddenin komisyon aşamasında teklif metninden çıkarılması nedeniyle başlayan tartışmaya, teklifin dün akşamki görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıklık getirdi. Yılmaz, muhalefetin bu konuda teklif metninde boşluk bulunduğu savlarını şöyle yanıtladı:

BAKAN: BAK, ÇOK NET...

“Bak, çok net: ‘Üniversitelerarası Kurulca yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaya doçentlik unvanı verilir.’ Bizim de söylediğimiz bu. Bu ana kadar olanların hepsi de doçent oluyor, bilimsel yayın kriterlerini yerine getirmişse.”

YÖK’LE DE KONUŞULDU

Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de, konunun YÖK yetkilileriyle de konuşulduğunu belirterek, “Kanun yürürlüğe girdikten sonra sözlü sınav kaldırıldığı için sözlü sınav aşamasında olan herkes otomatik olarak doçentlik unvanı alacaktır. Zaten kanunen kabul edilen bir şeyi tekrar yazmanın bir anlamı yok, dolayısıyla doçentlik sınavını kaldırıyoruz ve bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren eser aşamasından geçen herkes doçentlik unvanını alacaktır” dedi.

TARTIŞMAYA SON NOKTA

Bakan Yılmaz da, “Hukukçulara genelde şunu öğretirler; Bir kanunun metninde ola ki bir açıklık yoksa o zaman komisyondaki açıklamalar ve Genel Kurulda bu kanun üzerine yapılan açıklamalar dikkate alınarak kanun koyucunun muradının ne olduğu ortaya çıkarılır. Komisyon Başkanımız diyor ki, ‘Olur’, hükümet diyor ki, ‘Olur.’ E, dolayısıyla Genel Kurulun da bu doğrultuda bir mutabakatı var. Bundan sonra bunun dışında bir başka yorum kanun koyucunun iradesine aykırı olur” açıklamasını yaptı.

YARDIMCI DOÇENTLİK KALKTI

Meclis’te görüşmeleri süren teklifin, yardımcı doçentliği kaldırarak yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunu getiren maddesi de kabul edildi. Bakan Yılmaz, bu değişikliğin 35 bin 995 akedimisyeni kapsadığını açıkladı. Yılmaz açıklamasında, üniversiteler bünyesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına, doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan ancak öğretim üyesi kadrolarına atanamayan kişi sayısına ilişkin de araştırma görevlisi 3 bin 775, öğretim görevlisi 2 bin 300, okutman 396, eğitim-öğretim planlayıcısı 2, uzman 606, çevirici bir olmak üzere, toplam 7 bin 80 kişinin atanamamış durumda olduğunu da söyledi.