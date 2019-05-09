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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.05.2019 - 16:40, Son Güncelleme:/

Üniversiteye ‘Fırsat Eşitliği Sertifikası’ verildi

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, kadın istihdamına teşvik için geliştirilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk üniversiteye, belgesi verildi.

Üniversiteye ‘Fırsat Eşitliği Sertifikası’ verildi
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İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri tespit etmek ve iş yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde gerçekleştirilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’ ilk defa bir üniversiteye verildi. ‘İstanbul Gedik Üniversitesi’ sertifikasını düzenlenen törenle aldı.

KADIN ÇALIŞANLARI DESTEKLİYORUZ

Törenin açılışında konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, şunları söyledi:

“Üniversitemizin kurucusu Halil Kaya Gedik çalışma hayatında eşitlik felsefesine inanan bir insandı. Öyle ki yönetim kurulu başkanlığını hayattayken bana bıraktı. Biz de şirketlerde kadın çalışanları her zaman destekliyoruz ve bu bakış açımız artık kurumsal bir kültüre dönüştü. Değerlendirmeden başarıyla çıkan İstanbul Gedik Üniversitesi’nin aldığı sertifika hak edilmiş bir başarıdır.”

Etkinlikte KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu ise “İstanbul Gedik Üniversitesi bu sertifikayla yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdünü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliğini, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik uygulamalarını önemsediğini ilan etti. Bu çalışmayı tamamlayan 30 firma arasında ilk üniversite olmanızdan dolayı sizleri kutluyoruz” diye konuştu.  

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