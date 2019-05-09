Üniversiteye ‘Fırsat Eşitliği Sertifikası’ verildi
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, kadın istihdamına teşvik için geliştirilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk üniversiteye, belgesi verildi.
İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri tespit etmek ve iş yaşamındaki cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde gerçekleştirilen ‘Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’ ilk defa bir üniversiteye verildi. ‘İstanbul Gedik Üniversitesi’ sertifikasını düzenlenen törenle aldı.
‘KADIN ÇALIŞANLARI DESTEKLİYORUZ’
Törenin açılışında konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, şunları söyledi:
“Üniversitemizin kurucusu Halil Kaya Gedik çalışma hayatında eşitlik felsefesine inanan bir insandı. Öyle ki yönetim kurulu başkanlığını hayattayken bana bıraktı. Biz de şirketlerde kadın çalışanları her zaman destekliyoruz ve bu bakış açımız artık kurumsal bir kültüre dönüştü. Değerlendirmeden başarıyla çıkan İstanbul Gedik Üniversitesi’nin aldığı sertifika hak edilmiş bir başarıdır.”
Etkinlikte KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu ise “İstanbul Gedik Üniversitesi bu sertifikayla yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdünü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliğini, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik uygulamalarını önemsediğini ilan etti. Bu çalışmayı tamamlayan 30 firma arasında ilk üniversite olmanızdan dolayı sizleri kutluyoruz” diye konuştu.
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