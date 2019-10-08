Üniversitelilere 5 yıldızlı yurt hizmeti

Üniversite öğrencileri ve üniversiteyi yeni kazananlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi çevrelerine ve bütçelerine uygun yurtlara yerleşti. Yaklaşık 700 bin öğrenci, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlardan yararlanıyor. Onların dışındakilere kalan seçenekler ise ev kiralamak, üniversite yurtlarına ya da özel yurtlara başvurmak. Öğrenciler, bu süreçte detaylı araştırma yaparak, bütçe ve isteklerine uygun yurt bulmaya çalışıyor. Bu yurtların bazıları, üniversitelilere 5 yıldızlı otel rahatlığı sağlasa da velilerin bütçelerini zorlayabiliyor. Kimi yurtlarda öğrenciler evcil hayvan besleyebiliyorken, bazısında yemekler açık büfe hizmetiyle sunuluyor. Özel yurtların yıllık ücretleri 2 bin 600 TL’den başlayıp, 37 bin TL’ye kadar çıkıyor.

HİZMETE GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR

Özel yurt fiyatları; odada barınacak öğrenci sayısı, konumu, üniversite yerleşkesi ile şehir merkezine olan yakınlığı ve sağladığı hizmete göre farklılık gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yurt sayısı oldukça fazla olan şehirlerdeki öğrenciler; bu çeşitlilik içerisinden seçebileceği standart özellikte yurtlar ile kendi isteklerine göre belirleyebileceği, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren özel yurtları seçebiliyor. İsteğe göre düzenlenmiş odalar, hamam, oyun konsolu oynama alanları, sınırsız internet, etüt odaları, açık büfe yemek hizmetiyle birlikte öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

EVCİL HAYVANA İZİN

Ayrıca bazı yurtlar da evcil hayvan besleme olanağı sağlıyor. ‘Her türlü bakım ve temizliklerinin sahiplerince düzenli olarak yapılması koşuluyla’, varlıkları çevreye rahatsızlık vermeyecek kaplumbağa ve balık gibi bazı evcil hayvanların odalarda beslenmesine izin verilen yurtlar da bulunuyor.

SİNEMA ODASI

Öğrenciler tarafından hem yurt hem de sosyal aktivite merkezi olarak kullanılan yurtlar da mevcut. Öğrencilere spor salonlarında masa tenisi, satranç, bilardo, fitness gibi olanaklar sunuluyor. Oyun konsolu/oyun odası, sinema ve çalışma odası gibi alanları da bulunan yurtlarda, ücretsiz temizlik hizmeti sağlayanlar da var. Öğrencilere yemek pişirebilecekleri ve TV izleyebilecekleri lounge alanları sunuluyor. Sabah, öğle, akşam açık büfeden yararlanan öğrencilere, 7/24 güvenlik ve kütüphane gibi hizmetler sunuluyor. Ayrıca öğrenciler istekleri doğrultusunda kendi yemeklerini de pişirebiliyor. Kuaför hizmetinden yararlanabiliyor ya da birinci dereceden yakınlarını yurt binasındaki misafir odalarında ücreti karşılığında beş güne kadar ağırlayabiliyorlar.

‘DUMANSIZ’ YURT

Tüm alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yurtlar da var. Anlaşmalı olduğu üniversitece uygulamaya konulan dumansız kampus girişimiyle, kampusta sigara içilebilen alanlar kademeli olarak sınırlandırılıyor.

Bazı özel yurtlarda engelli öğrenciler için özel tahsis edilen odalar bulunuyor.

TAM BURSLU ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ

Üniversite öğrencileri, bu imkânları sunan özel yurtlar için yıllık en düşük 3 bin, en yüksek 37 bin TL ödüyor. Ancak yerleştikleri puan türünde ilk yüzde 10’luk dilimde olan öğrenciler için, bazı yurtlar belli oranlarda burs sağlayabiliyor. Ayrıca bazı yükseköğretim kurumları, tam bursla yerleşen öğrencilerine ücretsiz yurt fırsatı da sunabiliyor.

BAZI YURTLARDAKİ UYGULAMALAR

Republika Academıc Aparts: Ortaköy, Büyükçekmece, Florya ve Maslak’ta yerleşkesi var. Öğrencilere fitness ve spor salonu, ücretsiz temizlik, yemek pişirebilecekleri ve televizyon izleyebilecekleri lounge alanları, sinema odası, açık büfe hizmeti, kuaför, oyun konsolu/oyun odası gibi hizmetler sunuyor. Yıllık ücreti en düşük 21 bin, en yüksek 35 bin TL.

EVİM ÖĞRENCİ YURTLARI: Bostancı ve Kadıköy’de kız yurdu, Kadıköy’de hosteli var. Parmak izli geçiş sistemiyle giriliyor. Hobi mutfağı, etüt odası, fitness salonu, sauna ve Türk hamamı bulunuyor.

CAMPUCıTY ÖĞRENCİ YURTLARI: Campucity Mecidiyeköy’de tek kişilik bir odanın yıllık ücreti 26 bin 500 ile 30 bin TL arasında. Hobi mutfağı, etüt odası, fitness salonu, sauna, Türk hamamı var. Kadıköy’deki yurtta, tek kişilik oda aylık 2 bin 800 TL, altı kişilik odalar ise 1850 TL.

BOĞAZİÇİ SUPERDORM: Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kültür ve Spor Tesisleri’ndeki Superdorm, 127 daire ve 478 öğrenci odasından oluşuyor. Yurtta market, yemek ve sosyalleşebilecekleri kafeterya ve hobi odası bulunuyor. Bir ders yılı için ücret 15 bin 720 TL ile 31 bin TL arasında değişiyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLARI: Tek, çift, üç ve dört kişilik odaların yanı sıra süit seçeneği de sunuluyor. Yurt, hayvansever öğrencilere destek de veriyor. Kaplumbağa ve balık gibi bazı evcil hayvanların her türlü bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması koşuluyla odalarda beslenmesine izin veriliyor. Yurt binalarında, odalarda tütün ürünlerinin kullanımı yasak. Yıllık fiyatı ise 32 bin TL.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YURTLARI: Engelli öğrencilerin de barınabileceği özel odaları olan yurtta bulunan sağlık merkezi 24 saat hizmet veriyor. Yurdun yıllık ücretleri 16 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

NOVU YURTLARI: Sinema salonu, amfi tiyatro, spor salonu ve öğrenci kullanımına açık mutfak var. Belli saat aralığında dışarıdan arkadaş davet edilebiliyor. Öğrencilerin kendi müziklerini yapabilecekleri müzik odaları mevcut. Yurt 5 ay için öğrenciyle anlaşma yapıyor. Devam etmek istenilirse tekrar anlaşılıyor. Aylık en düşük fiyatı 1.800 TL, en yükseği 4.500 TL.

MYDOME ACADEMIC RESIDENCE: Öğrencilerin ders çalışacağı ve sosyalleşeceği bir ortam sağlamayı hedefliyor. Teras cafe, kuaför ve karaoke odası bulunuyor. Yurt 10 aylık bir sözleşme yapıyor. Yıllık ortalama fiyatı 16 bin 500 TL ile 27 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.