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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.05.2019 - 11:21, Son Güncelleme:/

Üniversiteliler böyle mezun oldu

ETÜ 2018-2019 akademik yılında mezun olan 571 öğrenci ‘Hocam çıkış sinyali alamıyorum’, ‘Mezun olma efsane ol’, ‘4 yılda bütsüz bitirdik’ gibi ilginç pankartlar açarak kep fırlattı.

Üniversiteliler böyle mezun oldu
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Erzurum Teknik Üniversitesi’nden (ETÜ) 2018-2019 akademik yılında mezuniyet töreni programı, ETÜ Spor ve Etkinlik Salonunda yapıldı. Üniversitenin Türk dili ve edebiyat, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, tarih, felsefe, iktisat ve işletme bölümlerinden mezun olan 571 öğrenci, törene ‘Hocam çıkış sinyali alamıyorum’, ‘Mezun olma efsane ol’ ‘Umutsuz ev mühendisleri’ ve ‘4 yılda bütsüz bitirdik’ gibi ilginç pankartlarla çıktı.

Üniversiteliler böyle mezun oldu

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin salona geldiklerinde açtığı pankartları beğendiğini belirtti. Çakmak, "Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Mezun öğrencilerin '4 yılda bütsüz bitirdik' pankartı açarak salona geldiklerini gördüm. Bu pankart çok anlamlı ve vurucuydu. Biz de dört yılı bütsüz bitirenleri ön sıralara aldık, sizler bizim gözbebeğimizsiniz.

ETÜ dokuz yıl önce kuruldu ve ilk mezuniyet törenini dört yıl önce üç bölümden öğrencilerle yapıldı. Bu yıl itibarıyla dokuz bölümden 571 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarınızı, topluma ve insanlığa olan katkınızı sürdüreceksiniz. Bize düşen, öncelikli görev farklılıklardan düşüncenin, düşünceden soruların, sorulardan bilginin doğduğu bu kurumda fikri ve vicdanı hür, ilkeli, prensipli ve nitelikli bireyler yetiştirmek. Sadece iyi bir iş sahibi olmak, çok para kazanmak, kariyer yapmak, hayatımızın gayesi olmamalı, insanlığa faydalı bireyler olmaktır aslında hayatın gayesi.

Üniversiteliler böyle mezun oldu

Herkesin bir hedefi olması gerekiyor. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz ve azminiz gösterecek. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak ama başarılı olmak adına asla yılmayacaksınız. Hayat çok kısa ve zaman kıymetli, o halde başkasının hayatını yaşayarak yaşamınızı tüketmeyin" dedi.

Konuşmalar sonrası anı belgelerini alan öğrenciler, kep atıp mezun olmanın mutluluğunu aileleriyle yaşadı. Törene eski ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, çok sayıda öğrenci yakını ile akademisyenler katıldı.

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