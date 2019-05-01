Üniversiteliler böyle mezun oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi’nden (ETÜ) 2018-2019 akademik yılında mezuniyet töreni programı, ETÜ Spor ve Etkinlik Salonunda yapıldı. Üniversitenin Türk dili ve edebiyat, elektrik elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, tarih, felsefe, iktisat ve işletme bölümlerinden mezun olan 571 öğrenci, törene ‘Hocam çıkış sinyali alamıyorum’, ‘Mezun olma efsane ol’ ‘Umutsuz ev mühendisleri’ ve ‘4 yılda bütsüz bitirdik’ gibi ilginç pankartlarla çıktı.

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin salona geldiklerinde açtığı pankartları beğendiğini belirtti. Çakmak, "Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Mezun öğrencilerin '4 yılda bütsüz bitirdik' pankartı açarak salona geldiklerini gördüm. Bu pankart çok anlamlı ve vurucuydu. Biz de dört yılı bütsüz bitirenleri ön sıralara aldık, sizler bizim gözbebeğimizsiniz.

ETÜ dokuz yıl önce kuruldu ve ilk mezuniyet törenini dört yıl önce üç bölümden öğrencilerle yapıldı. Bu yıl itibarıyla dokuz bölümden 571 öğrenciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarınızı, topluma ve insanlığa olan katkınızı sürdüreceksiniz. Bize düşen, öncelikli görev farklılıklardan düşüncenin, düşünceden soruların, sorulardan bilginin doğduğu bu kurumda fikri ve vicdanı hür, ilkeli, prensipli ve nitelikli bireyler yetiştirmek. Sadece iyi bir iş sahibi olmak, çok para kazanmak, kariyer yapmak, hayatımızın gayesi olmamalı, insanlığa faydalı bireyler olmaktır aslında hayatın gayesi.

Herkesin bir hedefi olması gerekiyor. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz ve azminiz gösterecek. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak ama başarılı olmak adına asla yılmayacaksınız. Hayat çok kısa ve zaman kıymetli, o halde başkasının hayatını yaşayarak yaşamınızı tüketmeyin" dedi.

Konuşmalar sonrası anı belgelerini alan öğrenciler, kep atıp mezun olmanın mutluluğunu aileleriyle yaşadı. Törene eski ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, çok sayıda öğrenci yakını ile akademisyenler katıldı.