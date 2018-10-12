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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
AA
12.10.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Üniversitelere 33 milyar lira ödenek... En çok bütçeyi hangi üniversite aldı?

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Üniversitelere 33 milyar lira ödenek... En çok bütçeyi hangi üniversite aldı?

Üniversitelere, 2019 yılı için yaklaşık 33 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ayrılması planlanan kurum ise, yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu. Onu, 1 milyar 49 milyon lirayla Hacettepe, 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi üniversiteleri takip etti.

Yükseköğretim kurumlarına 2019 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 33 milyar liraya yaklaştı. En fazla ödeneğin yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. Ülkedeki 125 üniversite için 32 milyar 930 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2019 yılı için öngörülen 1 milyar 50 milyon 767 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Strateji ve Bütçe (238 milyon 22 bin lira), İletişim (344 milyon 531 bin lira), Avrupa Birliği (560 milyon 728 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (465 milyon 450 bin lira), Yargıtay (595 milyon 593 bin lira), Danıştay (182 milyon 320 bin lira) ve Sayıştay (367 milyon 378 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

EN ÇOK BÜTÇE ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NE
Ankara Üniversitesi’ni, 1 milyar 49 milyon 11 bin liralık bütçe ödeneğiyle Hacettepe takip etti. Bunu 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi üniversiteleri izledi.

Bütçe ödeneği Dokuz Eylül Üniversitesi için 779.6 milyon lira, Atatürk Üniversitesi için 689.3 milyon lira, Marmara Üniversitesi için 660 milyon lira ve Çukurova Üniversitesi için 610 milyon lira olarak belirlendi.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ’NE 21 MİLYON LİRA
Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 21.3 milyon lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. 22.3 milyon lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 24.9 milyon lirayla İzmir Bakırçay Üniversitesi, 25.1 milyon lirayla Tarsus Üniversitesi ve 31 milyon lirayla İzmir Demokrasi Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI EN YÜKSEK İLK 20 ÜNİVERSİTE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ1.050.767.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ1.049.011.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ990.022.000
EGE ÜNİVERSİTESİ878.195.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ851.844.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 779.621.000
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ689.335.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ659.974.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ609.793.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ608.084.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA601.460.000
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ587.536.000
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ581.826.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ557.990.000
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ549.615.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ532.763.000
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ525.933.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ489.859.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ478.284.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ472.733.000

 

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