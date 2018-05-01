Üniversite mezunu oranında 31’inciyiz
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayınladığı 30-34 yaş arasında üniversiteye katılım oranlarına göre Türkiye, İtalya ve Romanya’yı geride bırakarak yüzde 27.3 ile 33 ülke arasında 31’inci oldu.
Avrupa Birliği’nde (AB) 10 gençten 4’ü, Türkiye’de 3’ü üniversite mezunu. Litvanya yüzde 58 ile ilk sırada. Onu yüzde 55.8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve yüzde 53.7 ile İzlanda takip etti. AB ortalaması ise yüzde 39.9.
GELİŞMİŞ EKONOMİLER GERİDE KALDI
AB’nin Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gibi en fazla nüfuslu gelişmiş ülkeleri de ilk 10’a giremedi. Bunlar arasında en iyi performansı yüzde 48.3 ile İngiltere elde ederken, Fransa’da bu oran yüzde 44.3, İspanya’da yüzde 41.2 ve Almanya’da ise yüzde 34 oldu. İtalya ise yüzde 26.9 ile Türkiye’nin de gerisinde kendine yer buldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle