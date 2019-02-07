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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
07.02.2019 - 14:35, Son Güncelleme:/

Uludağ Ekonomi Zirvesi 22-23 Mart'ta gerçekleşecek

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Martta gerçekleşecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi 22-23 Mart'ta gerçekleşecek
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İki gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlayacak olan Zirvede, 100'ü aşkın konuşmacı yer alacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesinde sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmacı olarak katılacağı Zirvede bu yıl yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Prof. Jeffrey D. Sachs, teknoloji ve yapay zeka şirketi 2021.AI'nin kurucusu Mikael Munck, Blockchain.com'un kurucu ortağı Nicolas Cary, Shazam'ın kurucusu Philip Inghelbrecht, Global Girişimciler Derneği Başkanı Derik Kim, Uniti Electric Car CEO'su Lewis Horne ve China Market Research Group kurucusu Shaun Rein gibi isimler yer alıyor.

Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile birlikte Türkiye'nin yarınını konuşacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesinde ayrıca TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı, Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Borusan Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Uipath Türkiye CEO'su Tansu Yeğen, Socar CEO'su Zaur Gahramanov gibi Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler de konuşmacı olarak yer alacak. Bu yıl etkinliğe katılacak dikkat çekici isimlerden bir diğeri de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu olacak.

Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Zirveye ABD, Kanada, İsveç, İsviçre, Ürdün, Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Hollanda, Çin, Slovakya ve Estonya gibi ülkelerden uluslararası katılımlar gerçekleşecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye'nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.

 

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