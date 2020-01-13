TUS 1. Dönem başvuruları için son güne giriliyor! TUS başvurusu nasıl yapılır?

TUS 1. Dönem başvurusu için son güne girildi. 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın ardından 2.dönem sınav tarihi ise 6 Eylül olacak. İşte, TUS 1. dönem başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

TUS 1. DÖNEM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLECEK?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2020-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler

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BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)