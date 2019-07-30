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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Türkiye eğitimde doğru yolda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, 2015’ten beri BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) direktörlüğünü de yürütüyor. Seth, Türkiye’nin BM’nin ‘Kalkınma Hedefleri’ne göre doğru bir yolda olduğunu söylüyor.

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UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul’da kurulan Uluslararası Eğitim Merkezi’nin (CIFAL İstanbul) açılışına gelen Seth, Hürriyet’e konuştu:

ÖĞRETMENLİKTE KARİYER DÜŞÜNMÜYORSUNUZ

“Türkiye’nin PISA 2015’teki sonuçlarını biliyorum. Finlandiya ve Almanya gibi ülkelerde eğitim kalitesi çok yüksek. Bunun en önemli nedenlerinden biri, ülkedeki en iyi öğrencilerin öğretmenlik kariyerini hedeflemesi. Yani o ülkelerde en iyi öğrenciler eğitimde bir kariyeri seçebiliyor. Türkiye gibi birçok ülkede öğretmenliğe bu kadar sıcak bakılmayabiliyor.

Böyle ülkelerde, pastanın kreması olarak tanımlanabilecek okullar, öğretmenlik kariyerinden ziyade başka alanlara gençleri yönlendirebiliyor. Eğitimde gelişim zaman alır. Türkiye’nin BM’nin ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre doğru yolda olduğunu söyleyebilirim.

ŞEHİRLER EĞİTİM İÇİN DAHA ÇOK ÇABA HARCAMALI

Türkiye’de şehirler, eğitim konusunda birçok olanağa sahip. Ülkenin uzak yerlerinde eğitim merkezleri yeterince kaliteli olmayabilir ve erişimde güçlükler yaşanabilir. Böyle yerler için şehirlerin daha fazla çaba harcaması gerekiyor. Daha iyi okullar, yeterince öğretmen ve öğrencilerin buralara erişimi için altyapının güçlendirilmesi lazım. Bu, ilerlemeyi hızlandırabilir.

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN HARİKA BİR İŞ YAPTI

Türkiye, Suriyeli çocuk ve gençlerin uyumuyla, eğitimleri konusunda harika bir iş yaptı. Suriye’deki savaş sonrasında Türkiye’ye geçici olarak gelen Suriyeli göçmenlerin hayatlarını sürdürmeleri için çok iyi bir çaba ortaya koydu.”

MERKEZİN DEĞER KATMASINI UMUYORUM

Türkiye’de eğitim sisteminden, bildiğim kadarıyla etkilendim. Açtığımız merkezimiz CIFAL’in, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda, Türk eğitim dünyasına bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Burada yapılacak çalışmaların Türkiye’de her okuldaki ve yaştaki öğrencinin hayatına bir değer katmasını umuyorum.

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

BM’nin 2015’te eğitim, sağlık ve iklim gibi alanlarda ortaya koyduğu 17 hedefe, 2030’a kadar ulaşılması amaçlanıyor. Her yıl yayınlanan raporlarda, ülke ve bölgesel değerlendirmeler yapılııyor. Bu hedefler arasında, yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizliğin azaltılması, iklim eylemi ve nitelikli eğitim gibi başlıklar var.

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