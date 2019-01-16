Türkiye Ar-Ge’de 29’uncu sırada
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği üyeleriyle toplamda 40 ülkede Ar-Ge yatırımlarını inceledi. Buna göre, GSYH’dan (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran ülke yüzde 4.22 ile Güney Kore oldu. Son sırada yüzde 0.32 ile Makedonya yer aldı. Üye ülkeler Ar-Ge için 2017’de 320 milyar Euro harcadı. Ar-Ge, 21’inci yüzyılda ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli alanlardan biri sayılıyor.
Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de GSYH’dan Ar-Ge için ayrılan pay 2007’d 0.69’dan yüzde 0.96’ya yükseldi. Ancak Türkiye, bu artışa rağmen 40 ülke arasında 29’uncu sırada yer buldu. Yüzde 2’lik AB ortalamasının gerisinde kalan Türkiye; Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ile Litvanya ve Letonya gibi Baltık ekonomilerine göre daha iyi bir oran elde etti. 2017’de Ar-Ge için 7 milyar 245 milyon Euro harcandı.
Ar-Ge listesinde Güney Kore’yi 2.37 ile İsviçre, 3.33 ile İsveç takip etti. Almanya’da bu oran yüzde 3.02; Fransa’da 2.25 ve İngiltere’de ise 1.67.
ABD, ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında 2017’de en fazla harcamayı yapan ülke konumunda. Ar-Ge için GSYH’dan ayrılan yüzde 2.76’lık pay ile 453 milyar 260 milyon Euro harcandı.
AB üyesi olmasına rağmen Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan son sıralarda yer buldu.
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