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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Türkiye Ar-Ge’de 29’uncu sırada

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği üyeleriyle toplamda 40 ülkede Ar-Ge yatırımlarını inceledi. Buna göre, GSYH’dan (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran ülke yüzde 4.22 ile Güney Kore oldu. Son sırada yüzde 0.32 ile Makedonya yer aldı. Üye ülkeler Ar-Ge için 2017’de 320 milyar Euro harcadı. Ar-Ge, 21’inci yüzyılda ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli alanlardan biri sayılıyor.

Türkiye Ar-Ge’de 29’uncu sırada
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Eurostat’ın verilerine göre, Türkiye’de GSYH’dan Ar-Ge için ayrılan pay 2007’d 0.69’dan yüzde 0.96’ya yükseldi. Ancak Türkiye, bu artışa rağmen 40 ülke arasında 29’uncu sırada yer buldu. Yüzde 2’lik AB ortalamasının gerisinde kalan Türkiye; Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkeleri ile Litvanya ve Letonya gibi Baltık ekonomilerine göre daha iyi bir oran elde etti. 2017’de Ar-Ge için 7 milyar 245 milyon Euro harcandı.

Ar-Ge listesinde Güney Kore’yi 2.37 ile İsviçre, 3.33 ile İsveç takip etti. Almanya’da bu oran yüzde 3.02; Fransa’da 2.25 ve İngiltere’de ise 1.67.

ABD, ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında 2017’de en fazla harcamayı yapan ülke konumunda. Ar-Ge için GSYH’dan ayrılan yüzde 2.76’lık pay ile 453 milyar 260 milyon Euro harcandı.

AB üyesi olmasına rağmen Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan son sıralarda yer buldu. 

Türkiye Ar-Ge’de 29’uncu sırada

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