Türk üniversiteleri dünya sıralamalarında... Koç ve Sabancı QS’de ilk 100’de
Türk üniversiteleri, uluslararası kuruluşların listelerinde yer almaya devam ediyor. THE’nın ‘Sanat ve Beşeri Bilimlerde En İyi Üniversiteler 2020’ sıralamasında Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ ilk 400’e; Gazi ve İTÜ ilk 500’e girdi. QS ise işletme yüksek lisansında beş programda en iyileri seçti. Koç ve Sabancı üç listede ilk 100’de yer aldı.
YÜKSEKÖĞRETİM derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Sanat ve Beşeri Bilimlerde En İyi Üniversiteler 2020’ sıralamasını tamamladı. Bölüm bazındaki sıralamanın ilki olan listede Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ ilk 400’e, Gazi ve İTÜ ilk 500’e girdi. QS de işletme alanında en iyi yüksek lisans programlarını paylaştı. En iyi dereceyi Türkiye’den 48’incilikle finansta Koç elde ederken, işletme analitiğinde Sabancı ilk 100’de yer aldı.
FİNANSTA İLK 50
QS, işletme alanında en iyi beş yüksek lisans programını istihdam, mezun çıktıları, öğrenim ücreti ve akademisyen çeşitliliği kriterlerine göre değerlendirdi. Listelerde en iyi dereceyi finansta 48’incilikle Koç yakaladı. Koç ayrıca yönetimde 72’nci olurken, Sabancı işletme analitiğinde ve finansta ilk 100’e girdi.
BEŞERİ BİLİMLERDE İLK 400
THE, her yıl birçok alanda en iyi üniversitelerle ilgili listeler hazırlıyor. Buna göre sanat ve beşeri bilimler alanındaki 2020 listesinde Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ 301-400 sıra bandında yer buldu. Gazi ve İTÜ ise ilk 500’de temsil edildi. THE ilerleyen günlerde sağlık bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarındaki listeleri de yayınlayacak.
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