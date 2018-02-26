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    Haberler >Eğitim>Türk Eğitim-Sen'in yeni genel başkanı Talip Geylan oldu

    Türk Eğitim-Sen'in yeni genel başkanı Talip Geylan oldu

    AA
    26.02.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:

    Türk Eğitim-Sen'in yeni genel başkanlığına Talip Geylan seçildi.

    Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Talip Geylan, Ankara'da 24-25 Şubat 2018'de yapılan Türk Eğitim-Sen 6’ncı Olağan Merkez Genel Kurulu'nda 225 oy alarak genel başkanlığa seçildi.

    Geylan, Genel Kurulun ardından yaptığı konuşmada, Koncuk'tan standardı yüksek bir miras devraldıklarını belirtti.

    "Şunu herkes bilsin ki, Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu sendikal duruş, çizgisinden taviz vermeden aynen devam edecek" diyen Geylan, Türk Eğitim-Sen'in, eğitim ve eğitim çalışanlarını ilgilendiren her gelişmede sendikacılığın gerekliliği doğrultusunda müdahil olacağını söyledi.

    Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

    Etiketler: Türk Eğitim-Sen , İsmail Koncuk , Talip Geylan
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