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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
22.09.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Türk doktor Mehmet Furkan Burak'a ödül

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Türk doktor Mehmet Furkan Burak'a ödül

Amerika’da diyabet ve obezite üzerine yürüttüğü başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Dr. Mehmet Furkan Burak, Charles A. King Vakfı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Charles A. King Trust Fellowship) ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mehmet Furkan Burak, Harvard Üniversitesi’nin Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’den aldığı davetle, Amerika’ya gitti. 23 yaşında ‘doktora sonrası araştırmacı’ olarak göreve başlayan Burak, daha sonra Harvard Tıp Fakültesi’nin Eğitim Hastanesi olan Mount Auburn Hospital'da Dahiliye uzmanlığı yaptı. Dr. Burak, Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma üst-ihtisasını yaptığı Harvard Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Brigham and Women's Hospital'da hastalarını kabul ediyor.

Dr. Burak, Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'nde yürüttüğü araştırmalarla; Amerikan Klinik Endokrinoloji Derneği'nin (AACE) '2018 En İyi Genç Araştırmacı', Avrupa Diyabet Vakfı (EASD) ve Amerikan Hekimler Derneği (ACP) tarafından 'En İyi Araştırma Projesi' ve 'Genç Araştırmacı', Birleşmiş Milletler'e bağlı 'TOYP Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Birinciliği', 'Harvard Discover Brigham İnovasyon Ödülü' ve 'Harvard Obezite Kuluçka Projeleri Birinciliği' gibi birçok ödüle sahip oldu.

Genç doktor, en son Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil önderliğinde, Harvard Sabri Ülker Merkezi'nde devam edeceği obezite ve komplikasyonlarının tedavisine yönelik yapacağı çalışmaları desteklemek için Harvard Halk Sağlığı Okulu’nun 2018 adayı olarak Charles A. King Vakfı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (Charles A. King Trust Fellowship) ödülüne layık görüldü. 1936'da Bank of America ve Charles A. King Trust' ın ortak olarak başlattığı, Harvard ve MIT'nin kıdemli araştırmacılarının almak için yarıştıkları, çok itibarlı ve zorlu bir ödül. Dr. Burak, daha önceki başarılı çalışmaları göz önünde bulundurularak verilen bu ödül ile bundan sonraki çalışmaları için büyük bir fon ve prestijli Charles King Fellow ünvanını almış oldu.

Dr. Burak, başarısında, mentoru ve hocası Hotamışlıgil'den aldığı vizyonla desteğin, ayrıca çalışmalarıyla kendisine ufuk açan Dr. Gürol Tunçman’ın büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’deki bilim camiası ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Dr. Burak, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in genç araştırmacılara yaptığı liderlikle bir rol model olduğunu ve Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar merkezinin de çok değerli genç bilim insanları yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Klinik Dahiliye ve Endokrinoloji Uzmanı olan Dr. Mehmet Furkan Burak, diyabet ve obezite konularında dünyanın çeşitli üniversitelerinde davetli öğretim üyesi olarak ders veriyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı(TUSEB)'nın Amerika temsilcisi olarak Türkiye ve Amerika arasında köprü projeler de geliştiren doktor, bu bağlamda Kocaeli Tıp Fakültesi'nin akademisyen değişim programlarının kurucusu ve genel koordinatörlüğünü üstleniyor. Ayrıca 2011 yılından beri Boston Türk Biyologlar Forumu Organizasyon Kurulu’nda görev yapıyor. Türk Inovasyon Merkezi TurkInno’nun kurucularından biri olan Dr. Burak, Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu (HSPH) Postdoctoral Association (PDA) yönetim kurulunda üç yıl eş başkanlık ve dış ilişkiler başkanlığı da yaptı. Şimdilerdeyse, bir yandan Harvard Halk Sağlığı Okulu Genetik ve Kompleks Hastalıklar Departmanında obezite, diyabet ve metabolizma alanında laboratuvar çalışmalarına devam ediyor, bir yandan da Harvard Tıp Fakültesi Brigham and Women's Hastanesi Endokrinoloji Bölümünde hastalarını görüyor.

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