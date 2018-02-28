Türk akademisyenin içinde olduğu araştırma ‘Çığır açan 10 çalışma’ arasında

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay ortamda, anne rahmi olmadan embriyo gelişimini gösteren çalışmanın baş araştırmacısı Berna Sözen, İngiltere'de 17 kişilik ekiple embriyo üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ekipte yer alan tek Türk bilim insanı olduğunu belirten Sözen, kök hücrelerin birlikteliğiyle yapay bir ortamda, anne rahmi içerisinde olmaksızın bir embriyo gelişimini gösterdiklerini anlattı.

Bunun bilimsel çevrelerde önemli bir buluş olarak nitelendirildiğini hatırlatan Sözen, "Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) her yıl kendi bünyesinde olan bir dergiyi o yılın en önemli, bilimde çığır açan 10 çalışmayı derliyor. Bu sene de bizim çalışmamız bu listeye girdi. Dünyada çığır açan bir çalışma oldu ve ilk olarak gösterildi. Bu sene çıkan derlemede bizimki tıp alanındaki çalışmamız tek oldu. Hepimize sürpriz oldu. Science dergisinde de yayınlaşmıştı. Her bilim insanın hayalidir bu yayınlarda yer alabilmek. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da Berna Sözen ile yüz yüze görüşüp tebrik etti. Rektör Ünal, "Üniversite olarak ilkleri barındırıyoruz. Bilimsel çalışmalara her zaman önem veriyoruz" diye konuştu.