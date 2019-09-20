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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
20.09.2019 - 13:53, Son Güncelleme:/

TED’li öğrencilerden iklim grevine destek

TED Ankara Koleji öğrencileri, İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in (16), iklim değişikliğine karşı başlattığı ve 20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında 'Sıfır Gelecek' adı altında gerçekleşen iklim grevlerine yeniden destek verdi. 

TED’li öğrencilerden iklim grevine destek
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Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Koleji’nin 6 bin öğrencisi, okulun stadyumunda toplanıp, hazırladıkları döviz ve pankartlarla iklim değişikliğinin geldiği noktaya dikkati çekti. Öğrencilerin etkinliğine; öğretmenler, velililer, çalışanlar ve mezunlar da destek verdi. 'Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek' diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan öğrenciler, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

'BU SORUMLULUKTAN KAÇMAK MÜMKÜN DEĞİL'
12’nci sınıf öğrencisi Mert Ata Uzbilek, TED Ankara Koleji tarafından hazırlanan basın bültenini okudu. Uzbilek, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nda öğrenim gören öğrenciler olarak, Greta Thunberg'in öncülük ettiği milyonlara örnek olan akımı devam ettirmek için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle dedi:
"'Fridays For Future' hareketini yaşatmak için burada toplandık. Ülkemiz her geçen gün daha çok zarar görse de bu zararları durdurmak ve tersine çevirmek için hâlâ umudumuz var. Yapmamız gereken, her şeyin farkına varmak ve harekete geçmek. Bizler, okulumuzun güneş alan bir bölgede bulunmasını fırsata çevirip güneş panelleri yardımıyla güneş enerjisi elde ederek, yemekhanelerimizde tüketeceğimiz kadar yemek alarak, su israfını önlemek adına sensörlü musluklar kullanarak ve işlevini yitiren pet şişeleri koridorlarımızdaki pet şişe kutularına atarak geri dönüşüme katkıda bulunabiliriz. Bunlar sadece bizim aklımıza gelenler, sizin de bu konuya en az bizim kadar önem vereceğinize ve benzer çözüm yolları üretmek için çabalayacağınıza inanıyoruz. Felaketler başımıza gelmeden, önceden tedbir almak ve çözümler üretmek yediden yetmişe hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluktan kaçmak ise mümkün değil."

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