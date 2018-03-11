Sınıfın suskunlarına destek olun

Sınıflarda kendini dışlanmış hisseden öğrencileriniz olmuştur. Sessiz, içine kapanık ve kendilerini ifade etmekte zorlanan öğrencileriniz için yapabileceğiniz çok şey var. ABD’li eğitim içerikleri platformu Edutopia, öğretmenlere, kendilerini dışlanmış hisseden öğrencilerine nasıl yardımcı olabileceği konusunda 5 öneri paylaşıyor.

GÜLÜMSEYİN

Gülümsemek ve göz kontağı kurmak, sadece kendini dışlanmış hisseden öğrencileriniz için yapmanız gerekenlerden biri değil. Ancak bu, özellikle duygusal problemler yaşayan öğrencilerinize gerçekten iyi gelecek. Gülümsemek ve göz kontağı kurmak, her şeyin başlangıcı. Bunu yapmadığınız sürece diğer yöntemleri uygulamanızın bir anlamı yok.

ADLARIYLA ÇAĞIRIN

Bir öğretmen olarak öğrencilerinizin adlarını bilmeye özen gösterin. Zaman zaman kabalık sınıflarda bu zor olabilir. Ancak kendini dışlanmış hisseden bir öğrencinize ‘Sen’ ya da ‘Adın neydi’ demeden önce iki kere düşünün. Ona adıyla hitap etmek, kendine olan güvenini ve saygısını inşa etmesinde sandığınızdan daha büyük bir rol oynayabilir.

KONUŞUN

Yaş düzeyi ne olursa olsun öğrencinizle konuşmak çok değerli. Ancak dışlanmış hissedenlerle kuracağınız destekleyici diyaloglar daha da önemli. Bunu bir ritüele çevirmeyin. Ders arasında, sonrasında veya okulda karşı karşıya geldiğinizde, doğal bir şekilde iletişime geçin. Hobilerini, çalışmalarını ve gününün nasıl geçtiğini sormayı deneyin.

GRUP ÇALIŞMASI YAPIN

Sınıfta kendini dışlanmış hisseden bir öğrenciniz varsa, ortada yaşıtlarıyla problem yaşayan bir çocuk ve ergen de var demektir. Normal şartlarda birbiriyle iletişime geçmeyen öğrencilerinizi, eğlenceli grup aktiviteleriyle bir araya getirebilirsiniz. Bu sayede kendini dışlanmış hisseden öğrenciniz de, yeni arkadaşlıklar geliştirme ve kendini ifade etme konusunda fırsat bulabilir.

HİSLERİNİN NEDENLERİNİ ANLAYIN

Tüm bu önerileri tam anlamıyla yaptığınızda, sorun devam edebilir. Bir öğretmen olarak, öğrencinizin bu hislerinin nedenini anlayın. Bunun için okulunuzdaki psikolojik danışmanlardan da destek alabilirsiniz. Öğrencinizin yanı sıra aile üyeleriyle de konuşun. Özellikle ergenlik döneminde sosyal hayatta yaşanan bazı travmalar olabilir. Böyle bir durum varsa, öğrencinize uygun psikolojik destek sağlamak için okuldaki uzmanlarla birlikte harekete geçin.