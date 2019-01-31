‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’
GeriEğitim ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
31.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:/

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekün ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz" dedi.

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen 18’inci Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda eğitim, etik ve öğretmenlik konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak yok olmaması açısından 'kültür eğitimi' kavramının çok önemli olduğunu söyleyen Safran, "Çocukların dünyayı mutsuzların ve yalnızların savaş alanı değil, sevebilenlerin, bir araya gelebilenlerin ve birlikte var olabilenlerin huzur içinde yaşadığı bir yer olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor. Oyunsuz, masalsız, arkadaşsız ve sağlıksız beslenen çocukları bekleyen en büyük tehlikelerden biri bunalım" diye konuştu.

Bu noktada çocuklar açısından sanal dünyanın tehlikelerine dikkati çeken Safran, "Özellikle şiddetin yükselişi, bu yükselişi durdurmak, gelecek kuşakları kurtarmak için arama motorlarının ve elektronik ortamların yapamayacağını yapabilecek bir aile ve okul ortamını geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Safran, okuryazarlığın ilkokul dönemi, okuma yazmayı öğrenme zamanıyla ilişkilendirildiğini belirterek, "Aslında okuryazarlığın temeli ana kucağında başlayan bir şey" diye konuştu.

Çocukların emzirme döneminde ritim duygusunun da geliştiğini anlatan Safran, anneyle çocuğunun kurduğu vazgeçilmez bağın okuryazarlığın da ilk basamağını, başlangıcını teşkil ettiğini söyledi.

Safran, internetin, sanal dünyanın, iletişimsizliğin aile bağlarında zayıflamaya neden olabildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Çocuklarımız çok başıboş kalıyor, her biri ayrı bir odaya çekiliyor. Sözel kültürün, konuşmanın, birlikte olmanın kaybolması çocukları kendi dünyalarıyla baş başa bırakmaya itiyor. Toplumsal doku değişirken çocukların dünyasını maalesef başka yerler alıyor. Çekirdek ailenin bağrında gelişen bu ilk dünyayı hayatın yaşam parçası haline getiremezsek ciddi sıkıntılarla karşılaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın."

‘ÖĞRETMENİ DEĞERLİ KILMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANDIĞIMIZ BİR MESLEK KANUNU’
Bakan Yardımcısı Safran, dünyada eğitim kalitesinin hiçbir zaman öğretmen kalitesinin üzerinde olmadığını ifade ederek, bu konuya öğretmenlerle ilgili hizmet içi eğitimlerin yöntemini de değiştirerek eğileceklerini söyledi.

Safran, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz. Etik de öğretmenlik özlük hakları da bunun içerisinde olacak. Öğretmene bir bütün olarak bakan, topyekün ele alan ve öğretmeni değerli kılmamız gerektiğine inandığımız bir meslek kanunuyla ilgili çalışıyoruz. Bizim bütün idealimiz gerçekten iyi bir meslek Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ortaya çıkarmak" dedi.

Kanunu tüm sivil toplum örgütleri, sendikalarla, özel öğretim kurumlarıyla, ilgili tüm paydaşlarla ele alacaklarını vurgulayan Safran, böyle bir kanunsal düzenlemeye çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Safran, çıkarılacak kanunun, öğretmenlere ciddi bir motivasyon sağlayacağını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Ziya Selçuk: Etkin denetim yapacağız

İsviçre okulları Türk öğrenci peşinde

YÖK, Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK ile güç birliği yapacak

Üniversitelilerin dersi: İyilik