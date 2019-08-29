Öğretmenlik ataması hangi KPSS puan türü ile yapılıyor?
Öğretmenlik ataması hangi puan türünden yapılıyor sorusu, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Öğretmenlik atamasının hangi KPSS puanına göre yapıldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, öğretmenlik ataması için KPSS puan türü hangisi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Öğretmenlik atamasının hangi puan türünde olacağı, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, KPSS öğretmenlik ataması hangi puan türünden yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler;
Öğretmenlerin alanlarına göre puanlar şu şekilde sıralanacak:
KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
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