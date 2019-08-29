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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.08.2019 - 14:02, Son Güncelleme:/

Öğretmenlik ataması hangi KPSS puan türü ile yapılıyor?

Öğretmenlik ataması hangi puan türünden yapılıyor sorusu, KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Öğretmenlik atamasının hangi KPSS puanına göre yapıldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, öğretmenlik ataması için KPSS puan türü hangisi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Öğretmenlik ataması hangi KPSS puan türü ile yapılıyor?
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Öğretmenlik atamasının hangi puan türünde olacağı, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, KPSS öğretmenlik ataması hangi puan türünden yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler;

Öğretmenlerin alanlarına göre puanlar şu şekilde sıralanacak:

KPSSP121-01 Türkçe Öğretmenliği
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
KPSSP121-03 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
KPSSP121-06 Tarih Öğretmenliği
KPSSP121-07 Coğrafya Öğretmenliği
KPSSP121-08 Matematik (Lise) Öğretmenliği
KPSSP121-09 Fizik Öğretmenliği
KPSSP121-10 Kimya Öğretmenliği
KPSSP121-11 Biyoloji Öğretmenliği
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
KPSSP121-13 Yabancı Dil (İngilizce Öğretmenliği)
KPSSP121-14 Rehber Öğretmen
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi Öğretmenliği
KPSSP121-17 Beden Eğitimi Öğretmenliği
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

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