Öğretmenlerin ‘yenilikçi öğretim materyalleri’ sergilenecek
Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni, 2 Mayıs’ta yapılacak.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiyle düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni 2 Mayıs’ta yapılacak.
Beş farklı kategoriden oluşan yarışma hakkında bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde sıkça düşünüldüğünü söyledi. Yazıcı, bu sebeple materyal tasarımının tek boyutlu ele alınamayacağını ve yarışmanın, materyal tasarım sürecini desteklemeyi amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Tasarım her şeyden önce öğretim sürecinde azmi, sabrı, merakı ve yaratıcılığı yansıtıyor. Eğitimde yenilikçi materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızın, eğitim ortamlarımızdaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündemimize dâhil edeceğini umuyoruz. Zaten başvurular da bunu gösteriyor. Hiç şüphesiz bunu başardığımızda yenilikçi eğitim materyalleri tasarımının yolu da açılacak."
Yenilik arayışlarının daima yol bulmayı içerdiğini vurgulayan Yazıcı, yarışmaya çok sayıda şehirden başvuru yapıldığını söyledi. Yarışmanın sergisi 2 Mayıs saat 10.00'da, ödül töreni de 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yapılacak.
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