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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.05.2019 - 12:27, Son Güncelleme:/

Öğretmenlerin ‘yenilikçi öğretim materyalleri’ sergilenecek

Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni, 2 Mayıs’ta yapılacak.

Öğretmenlerin ‘yenilikçi öğretim materyalleri’ sergilenecek
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, öğretim süreçlerinde kullanmaları hedefiyle düzenlenen Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması sergisi ve ödül töreni 2 Mayıs’ta yapılacak.

Beş farklı kategoriden oluşan yarışma hakkında bilgi veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, günümüzde öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde sıkça düşünüldüğünü söyledi. Yazıcı, bu sebeple materyal tasarımının tek boyutlu ele alınamayacağını ve yarışmanın, materyal tasarım sürecini desteklemeyi amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Tasarım her şeyden önce öğretim sürecinde azmi, sabrı, merakı ve yaratıcılığı yansıtıyor. Eğitimde yenilikçi materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmamızın, eğitim ortamlarımızdaki materyaller hakkında düşünmeyi sağlarken geleceğin öğrenme biçimlerini de gündemimize dâhil edeceğini umuyoruz. Zaten başvurular da bunu gösteriyor. Hiç şüphesiz bunu başardığımızda yenilikçi eğitim materyalleri tasarımının yolu da açılacak."

Yenilik arayışlarının daima yol bulmayı içerdiğini vurgulayan Yazıcı, yarışmaya çok sayıda şehirden başvuru yapıldığını söyledi. Yarışmanın sergisi 2 Mayıs saat 10.00'da, ödül töreni de 18.30'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yapılacak.

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