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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
31.07.2019 - 17:23, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere mesleki eğitim desteği

Öğretim üyeleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan 3 bin 600 branş öğretmenine, amfilerinde mesleki eğitim desteği verdi. 17 farklı alanda ders verilen eğitimlere, okul öncesi ve özel eğitim; sınıf; ilkokul branş; ortaokul ile lise öğretmenleri katıldı.

Öğretmenlere mesleki eğitim desteği
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İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyeleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan toplam 3 bin 600 öğretmene üniversitenin Dragos Kampüsü’nde 17 farklı derste eğitim verildi. Eğitime bölgede görev yapan okul öncesi ve özel eğitim; sınıf; ilkokul branş; ortaokul; sınıf; ortaokul ile lise öğretmenleri katıldı.

Dört gün süren eğitimlerde dersler, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Doç Dr. Ceren Acartürk, Doç. Dr. İbrahim Şenay, Dr. Ayşe Kaya Göktepe, Doç. Dr. Turgay Geçer, Dr. Fatıma Tuba Yaylacı, Dr. Övünç Meriç, Dr. Anıl Divarcı, Doç. Dr. Selva Ersöz, Prof. Dr. Mustafa Özel, Doç. Dr. Erkan Erdemir, Doç. Dr. Uğur Cevdet Panayırcı, Bilge Konaşoğlu, Savaş Yılmaz, Halil Yekin Güzel, Mehmet Erken, Ruşen Ayata, İbrahim Zeyd Gerçik, Nurten Güneş ve İsmail Yusuf Yıldırım tarafından verildi.

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