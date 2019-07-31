Öğretmenlere mesleki eğitim desteği
Öğretim üyeleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan 3 bin 600 branş öğretmenine, amfilerinde mesleki eğitim desteği verdi. 17 farklı alanda ders verilen eğitimlere, okul öncesi ve özel eğitim; sınıf; ilkokul branş; ortaokul ile lise öğretmenleri katıldı.
İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyeleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan toplam 3 bin 600 öğretmene üniversitenin Dragos Kampüsü’nde 17 farklı derste eğitim verildi. Eğitime bölgede görev yapan okul öncesi ve özel eğitim; sınıf; ilkokul branş; ortaokul; sınıf; ortaokul ile lise öğretmenleri katıldı.
Dört gün süren eğitimlerde dersler, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Doç Dr. Ceren Acartürk, Doç. Dr. İbrahim Şenay, Dr. Ayşe Kaya Göktepe, Doç. Dr. Turgay Geçer, Dr. Fatıma Tuba Yaylacı, Dr. Övünç Meriç, Dr. Anıl Divarcı, Doç. Dr. Selva Ersöz, Prof. Dr. Mustafa Özel, Doç. Dr. Erkan Erdemir, Doç. Dr. Uğur Cevdet Panayırcı, Bilge Konaşoğlu, Savaş Yılmaz, Halil Yekin Güzel, Mehmet Erken, Ruşen Ayata, İbrahim Zeyd Gerçik, Nurten Güneş ve İsmail Yusuf Yıldırım tarafından verildi.
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