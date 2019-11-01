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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere Ayşe ve Ece Ege tasarımı önlük

Yeni öğretmen önlükleri İstanbul’da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde tanıtıldı. Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve Ece Ege, bir erkek modeli, iki farklı kesim kadın modeli olmak üzere üç ayrı önlük tasarladı.

Öğretmenlere Ayşe ve Ece Ege tasarımı önlük
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Ekru rengindeki önlükler, pardösü modelinde yapıldı. Pilot uygulama ikinci dönemden itibaren İstanbul’daki 10 okulda başlayacak. İsteyen öğretmenler önlükleri ücretsiz alabilecek. Önlüklerde öğretmenlerden gelen taleplere göre revizyon yapılacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu: “Öğretmenin giyimi, kıyafeti, davranışı, duruşu rol model oluşturur. Hepimiz açısından çok değerli. Önlük sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi. Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesidir. Çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek kişinin geliyor olduğunun, bilgimle, tecrübemle, deneyim ve yeteneklerimle buradayım demenin temsilidir. Okullarımızda tasarım beceri atölyeleri var. Yeri gelecek çocukların çamurlu elleriyle ilgilenecekler, ahşap atölyesinde talaş tozuyla karşılaşacaklar.

‘HEPİNİZE ÇOK YAKIŞTI’
Atölyeler yaygınlaştıkça öğretmenimizin kıyafetiyle ilgili ihtiyaçlarının da dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğretmen kuruluşlarımızın da görüşlerini alarak tasarım üzerinde çalışıldı. Gerek kumaş içerikleri, modeli, rengi konusunda öğretmenlerimizle uzun temaslarımız oldu. Beş aylık bir çalışmadan söz edebiliriz. Önlükleri gönüllü olarak dünyaca ünlü modacılarımız Ayşe ve Ece Ege tasarladı. Üretimi LC Waikiki firması yaptı. Zorunluluk yok. Hepinize çok yakıştı. Güle güle giyelim.”

İstanbul’daki pilot okullar şöyle: Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Ahmet Rasim Anadolu, Hakkı Demir Anadolu, Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Kocasinan İlkokulu, Şişli BİLSEM, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, Validebağ Fen Lisesi.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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