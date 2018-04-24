Öğretmenler için 9 sınıf dizaynı önerisi  

Öğretmenler ve öğrenciler, hafta içi sınıflarda eve göre daha fazla vakit geçiriyor. Sınıf onlar için bir yaşam alanı. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘Cult of Pedagogy’, öğretmenlere sınıflarını nasıl yeniden tasarlayabilecekleriyle ilgili 9 öneride bulunuyor.

1 - ÖĞRENCİLERİNİZE SORUN

Sınıfınızda yapacağınız fiziksel değişimlerde öğrencilerinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak için onlara sormalısınız. Öğrenmelerini daha iyi bir düzeye getirmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Öğrencileriniz neden şikayetçi? Bunları not alın, ardından uygulamaya geçin.

2 - NEREDEN BAŞLAYACAĞINIZA KARAR VERİN

Bir anda tüm değişikleri yapmanız mümkün olmayabilir. Öncelikli alanları keşfedin. Oturma düzeni, ışıklandırma gibi küçük düzenlemelerle büyük değişimler yapabileceğiniz konularla işe başlayabilirsiniz.

3 - OTURMA SEÇENEKLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİR

Esnek bir oturma düzeni için yeni mobilyalara ihtiyacınız yok. Elinizdeki malzemeleri doğru bir şekilde düzenlendiğinizde ve öğrencilerinize seçim için imkan tanıdığınızda, beklediğinizden çok daha büyük değişimler ortaya çıkabilir. Sıraları grup oluşturacak şekilde dizebilir, öğrencilerin hareket etmesi ve duvarları eğitimsel faaliyetler yapmak için kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca birden fazla oturma düzenini bir arada kullanmaktan da çekinmeyin.

4 - SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT

Sınıfınızda oturma düzeninden ışıklandırmaya, yeni raflardan oturma gruplarına birçok yenilik düşünebilirsiniz. Ancak bunu yaparken sınıfın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Öğrencilerinizin kendilerini gereksiz ekipman ve eşyalarla sınırlandırılmış hissetmesine neden olmamalı ama öğrenmelerini geliştirecek kadar da yeterli ekipmana sahip olmalısınız.

5 - KENDİ ALANLARINIZDAN FERAGAT EDİN

Sınıfta öğretmen masası ve dolabı için bir köşeyi ayırdıysanız, bundan feragat edebilir ya da sizin bölümünüzdeki eşyaları azaltabilirsiniz. Bu sayede öğrencileriniz için sınıfta eğitimde daha fazla kullanılabilecek ekstra bir alan doğmuş olacak.

6 - İŞBİRLİĞİ İÇİN BOŞLUK YARATIN

Sıralar sınıfta olmazsa olmaz, ancak 21’inci yüzyılın eğitimi bundan daha fazlasını istiyor. Çocukların işbirliğine dayalı olarak problemlere çözüm üretmesi ve iletişim kurması için daha çok alana ihtiyacı var. Bunun için sınıfın bir köşesine iki ya da üç öğrencinin birlikte oturabileceği mini koltuklar koyabilirsiniz. Burada öğrencileriniz ders içinde ve sonrasında ortak projeleri için rahat bir şekilde iletişim kurabilir.

7- YAZILABİLİR ALANLARINIZ OLSUN

Tabii ki bir tahtanız var ama öğrencilerinizin grup çalışmalarında kullanabileceği, üzerine rahatça yazabileceği, silinebilir özelliğe sahip ekipmanları sınıfın çeşitli yerleri dağıtabilirsiniz. Öğrencileriniz kendilerine ait bu alanları kullanarak, çalışmalarının takibini yapabilir ve bunları sunumlarda kullanabilir.

8 - SESSİZLİK İÇİN DE BİR BÖLÜM

Zaman zaman eğitim öğrencilerinizi daha da stresli hale getirebilir. Bunun için bitkilerle süslendiğiniz bir ‘sessizlik bölgesi’ oluşturabilirsiniz. Ancak bu bölgeleri, ders esnasında istenmeyen davranışları cezalandırmak için kullanmayın. Böyle yaparsanız, öğrencileriniz için sessizlik bölgesi bir dinlenmeden çok stres anlamına gelecek.

9 - HİÇBİR ZAMAN DURMAYIN

Sınıfınızda değişimin sürekli olduğunu hatırlayın. Öğrencilerinizi desteklemek için her an yeni adımlar atabilirsiniz.