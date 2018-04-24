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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
24.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Öğretmenler için 9 sınıf dizaynı önerisi  

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Öğretmenler için 9 sınıf dizaynı önerisi  

Sınıfınızın iç mimarisinde yapabileceğiniz çok şey var. Örneğin, oturma düzeninden başlayabilirsiniz. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘Cult of Pedagogy’ öğrencilerin öğrenme deneyimlerini arttırmak için öğretmenlerin sınıflarında yapabileceği 9 öneri paylaşıyor. 

Öğretmenler ve öğrenciler, hafta içi sınıflarda eve göre daha fazla vakit geçiriyor. Sınıf onlar için bir yaşam alanı. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘Cult of Pedagogy’, öğretmenlere sınıflarını nasıl yeniden tasarlayabilecekleriyle ilgili 9 öneride bulunuyor.

1 - ÖĞRENCİLERİNİZE SORUN

Sınıfınızda yapacağınız fiziksel değişimlerde öğrencilerinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlamak için onlara sormalısınız. Öğrenmelerini daha iyi bir düzeye getirmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Öğrencileriniz neden şikayetçi? Bunları not alın, ardından uygulamaya geçin.

2 - NEREDEN BAŞLAYACAĞINIZA KARAR VERİN

Bir anda tüm değişikleri yapmanız mümkün olmayabilir. Öncelikli alanları keşfedin. Oturma düzeni, ışıklandırma gibi küçük düzenlemelerle büyük değişimler yapabileceğiniz konularla işe başlayabilirsiniz.

3 - OTURMA SEÇENEKLERİNİ ÇEŞİTLENDİRİR

Esnek bir oturma düzeni için yeni mobilyalara ihtiyacınız yok. Elinizdeki malzemeleri doğru bir şekilde düzenlendiğinizde ve öğrencilerinize seçim için imkan tanıdığınızda, beklediğinizden çok daha büyük değişimler ortaya çıkabilir. Sıraları grup oluşturacak şekilde dizebilir, öğrencilerin hareket etmesi ve duvarları eğitimsel faaliyetler yapmak için kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca birden fazla oturma düzenini bir arada kullanmaktan da çekinmeyin.

4 - SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT

Sınıfınızda oturma düzeninden ışıklandırmaya, yeni raflardan oturma gruplarına birçok yenilik düşünebilirsiniz. Ancak bunu yaparken sınıfın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Öğrencilerinizin kendilerini gereksiz ekipman ve eşyalarla sınırlandırılmış hissetmesine neden olmamalı ama öğrenmelerini geliştirecek kadar da yeterli ekipmana sahip olmalısınız.

5 - KENDİ ALANLARINIZDAN FERAGAT EDİN

Sınıfta öğretmen masası ve dolabı için bir köşeyi ayırdıysanız, bundan feragat edebilir ya da sizin bölümünüzdeki eşyaları azaltabilirsiniz. Bu sayede öğrencileriniz için sınıfta eğitimde daha fazla kullanılabilecek ekstra bir alan doğmuş olacak.

Öğretmenler için 9 sınıf dizaynı önerisi

6 - İŞBİRLİĞİ İÇİN BOŞLUK YARATIN

Sıralar sınıfta olmazsa olmaz, ancak 21’inci yüzyılın eğitimi bundan daha fazlasını istiyor. Çocukların işbirliğine dayalı olarak problemlere çözüm üretmesi ve iletişim kurması için daha çok alana ihtiyacı var. Bunun için sınıfın bir köşesine iki ya da üç öğrencinin birlikte oturabileceği mini koltuklar koyabilirsiniz. Burada öğrencileriniz ders içinde ve sonrasında ortak projeleri için rahat bir şekilde iletişim kurabilir.

7- YAZILABİLİR ALANLARINIZ OLSUN

Tabii ki bir tahtanız var ama öğrencilerinizin grup çalışmalarında kullanabileceği, üzerine rahatça yazabileceği, silinebilir özelliğe sahip ekipmanları sınıfın çeşitli yerleri dağıtabilirsiniz. Öğrencileriniz kendilerine ait bu alanları kullanarak, çalışmalarının takibini yapabilir ve bunları sunumlarda kullanabilir.

8 - SESSİZLİK İÇİN DE BİR BÖLÜM

Zaman zaman eğitim öğrencilerinizi daha da stresli hale getirebilir. Bunun için bitkilerle süslendiğiniz bir ‘sessizlik bölgesi’ oluşturabilirsiniz. Ancak bu bölgeleri, ders esnasında istenmeyen davranışları cezalandırmak için kullanmayın. Böyle yaparsanız,  öğrencileriniz için sessizlik bölgesi bir dinlenmeden çok stres anlamına gelecek.

9 - HİÇBİR ZAMAN DURMAYIN

Sınıfınızda değişimin sürekli olduğunu hatırlayın. Öğrencilerinizi desteklemek için her an yeni adımlar atabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

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