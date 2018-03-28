Öğretim üyesine ‘Genç Bilim İnsanı’ ödülü

En iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri, ödüllendirilmeleri, yeni araştırmalar için desteklenmeleri, gençlerin bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik edilmeleri ve iyi örneklerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nın (BAGEP) 2018 sonuçları açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk, Şehir ve Bölge Planlama alanında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü. Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk’ün aldığı ödül, BAGEP'den Şehir ve Bölge Planlama alanında alınan ilk ödül oldu.

Genç bilim insanlarının özgeçmişi ve önerdiği proje değerlendirilerek verilen ödül kapsamında Türkiye'den farklı bilim alanlarından kabul edilmiş 312 nitelikli başvurudan, 39'u ödüle layık görüldü.