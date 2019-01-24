Öğrenciler bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor
Gelecekte Türkiye’nin bilim insanı olmaya aday öğrencilerin katıldığı Bilim Olimpiyatları Kış Kampı başladı. Kamp, 2 Şubat’a kadar devam edecek.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen ‘Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’, son yıllarda giderek öne çıkan bilim olimpiyatları çalışmalarını da içeriyor. Kamp, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ülke adına önemli başarılara imza atan öğrenciler ile bu eğitime yeni başlayan öğrencileri bir araya getiriyor.
Kampta, proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, İstanbul Şehir Takımı öğretmenlerinden Süleyman Akarsu ile İstanbul Öğretmen Akademileri Bilim Olimpiyatları Enstitüsü öğretmenleri eğitim veriyor. Ayrıca Şehir Olimpiyatları eski takım öğrencilerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Mehmet Selahaddin Şentop ile Nurullah Giray Kuru da katkı sunuyor.
‘BAŞARILARA İMZA ATACAKLAR’
Temel bilimlere ilgisi ve yeteneği olan her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje, ilçe kurslarıyla daha da yaygınlık kazanıyor. Temel bilimlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, “Önümüzdeki dönemde daha kalabalık bir grupla çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul, uluslararası yarışmalarda bilim alanında önemli mesafeler kat etti. Öğrenciler burada ilerleyen dönemlerde yapılacak yarışmalara da hazırlanıyor. Bu tür organizasyonlar, özellikle bilim olimpiyatlarının daha fazla duyulması ve geliştirilmesinde Türkiye’ye çok şey katıyor. Kampa katılan öğrenciler gelecekte birçok alanda önemli başarılara imza atacak” dedi.
Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde geliştirilen kamp, il ve ilçelerdeki eğitim sınıflarında yer alan 100 öğrencinin katılımıyla 21 Ocak’ta başladı. Kış kampı 2 Şubat’a kadar devam edecek.
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