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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.01.2019 - 14:38, Son Güncelleme:/

Öğrenciler bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor

Gelecekte Türkiye’nin bilim insanı olmaya aday öğrencilerin katıldığı Bilim Olimpiyatları Kış Kampı başladı. Kamp, 2 Şubat’a kadar devam edecek.

Öğrenciler bilim olimpiyatlarına hazırlanıyor
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen ‘Temel Fikirlerden Temel Bilimlere Projesi’, son yıllarda giderek öne çıkan bilim olimpiyatları çalışmalarını da içeriyor. Kamp, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ülke adına önemli başarılara imza atan öğrenciler ile bu eğitime yeni başlayan öğrencileri bir araya getiriyor. 

Kampta, proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, İstanbul Şehir Takımı öğretmenlerinden Süleyman Akarsu ile İstanbul Öğretmen Akademileri Bilim Olimpiyatları Enstitüsü öğretmenleri eğitim veriyor. Ayrıca Şehir Olimpiyatları eski takım öğrencilerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Mehmet Selahaddin Şentop ile Nurullah Giray Kuru da katkı sunuyor.

‘BAŞARILARA İMZA ATACAKLAR’
Temel bilimlere ilgisi ve yeteneği olan her öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje, ilçe kurslarıyla daha da yaygınlık kazanıyor. Temel bilimlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten proje koordinatörü Murat Yoğurtçu, “Önümüzdeki dönemde daha kalabalık bir grupla çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul, uluslararası yarışmalarda bilim alanında önemli mesafeler kat etti. Öğrenciler burada ilerleyen dönemlerde yapılacak yarışmalara da hazırlanıyor. Bu tür organizasyonlar, özellikle bilim olimpiyatlarının daha fazla duyulması ve geliştirilmesinde Türkiye’ye çok şey katıyor. Kampa katılan öğrenciler gelecekte birçok alanda önemli başarılara imza atacak” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde geliştirilen kamp, il ve ilçelerdeki eğitim sınıflarında yer alan 100 öğrencinin katılımıyla 21 Ocak’ta başladı. Kış kampı 2 Şubat’a kadar devam edecek.

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