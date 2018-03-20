OECD: Okulda zorbalık yanı başlarında

PISA 2015 verileri, üye ülkelerde her iki ‘birinci kuşak göçmen öğrenci’den birinin okuma, matematik ve fende akademik açıdan yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu oran göçmen olmayan çocuklarda dörtte bir. Ayrıca OECD ile Avrupa Birliği ülkelerinde 15 yaş düzeyindeki her dört öğrenciden neredeyse biri göçmen. İşte göçmen öğrencilerle ilgili öne çıkan diğer başlıklardan bazıları:

AİDİYETLERİ DÜŞÜK

Okul başarılarında, sosyo-ekonomik dezavantajlar ve dil en büyük engel. Sosyal politikalar ve onları hedefleyen etkili bir eğitime ihtiyaçları var.

Kendilerini okullarına daha az ait hissediyorlar. Yaşam memnuniyetleri düşük ve okul anksiyetesi görülme oranı yüksek.

Dil akademik başarıda anahtar. Geldikleri ülkenin dilini hiç bilmedikleri ya da yeterli olmadıkları için oldukça geride kalıyorlar. Dil eğitiminde yerel ve bölgesel otoriteler, okullara gerekli desteği vermeli.

Yerlilere göre daha fazla zorbalığa maruz kalıyorlar ya da öğretmenler zaman zaman ayrımcılık yapabiliyor. Bu nedenle devamsızlık ve okulu asma daha fazla.

Öğretmenlerin desteği, sınıfa ve topluma uyum için önemli. Onlara, çokkültürlü hale gelen sınıflarını nasıl yönetebilecekleri konusunda eğitim verilmeli.