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    Neşet Ertaş’ın adı müzik sınıfına verildi

    AA
    05.04.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Edirne'de, 'Bozkırın tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın adına oluşturulan müzik sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

     

    Neşet Ertaş adına Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu'nda müzik sınıfı oluşturuldu.

    Okulda düzenlenen törende, müzik öğretmeni Zeynep Şıvgın'ın yönetiminde öğrenciler Neşet Ertaş'ın eserlerinden şarkılar seslendirdi. Halk oyunları ekibince de yöresel oyunlar sergilendi.

    Neşet Ertaş’ın adı müzik sınıfına verildi

    Törende, sunumun ardından Meriç Kaymakamı Erinç Demir, eşi Gökçe Demir, hayırsever Nilgün Akduman, Meriç Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak ve protokol üyeleri tarafından sınıfın açılışı yapıldı.

    Kaymakam Demir, katkılarından dolayı hayırsever Nilgün Akduman'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler Neşet Ertaş müzik sınıfını gezdi.

    Neşet Ertaş’ın adı müzik sınıfına verildi

    Etiketler: Sınıf , Neşat Ertaş
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