Neşet Ertaş’ın adı müzik sınıfına verildi

Neşet Ertaş adına Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesindeki Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu'nda müzik sınıfı oluşturuldu.

Okulda düzenlenen törende, müzik öğretmeni Zeynep Şıvgın'ın yönetiminde öğrenciler Neşet Ertaş'ın eserlerinden şarkılar seslendirdi. Halk oyunları ekibince de yöresel oyunlar sergilendi.

Törende, sunumun ardından Meriç Kaymakamı Erinç Demir, eşi Gökçe Demir, hayırsever Nilgün Akduman, Meriç Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak ve protokol üyeleri tarafından sınıfın açılışı yapıldı.

Kaymakam Demir, katkılarından dolayı hayırsever Nilgün Akduman'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler Neşet Ertaş müzik sınıfını gezdi.