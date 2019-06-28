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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA - Fotoğraf: DHA
28.06.2019 - 13:01, Son Güncelleme:/

Müzik öğretmenleri korosu

‘Hatay'da Sanat Var Projesi’ kapsamında, 270 müzik öğretmeni tarafından Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. Anadolu türkülerini seslendiren korunun ilk konseri verildi.

Müzik öğretmenleri korosu
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Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen ve geçen yıl başlatılan ‘Hatay'da Sanat Var Projesi’ kapsamında 270 müzik öğretmeni koro kurdu. Solistinden koro şefine, orkestrasından teknik ekibine kadar tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan koro, çalışmalarını bir yılda tamamlayarak ilk konserini verdi.

Koro şefi Zeynep Sallabaş Gürgür'ün yönetimindeki konserde, Anadolu türküleri seslendirildi. Konsere ilgi yüksek düzeyde gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, koronun kurulmasında emeği geçen tüm müzik öğretmenlerine teşekkür etti. Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Bu proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık. Konserlerin devamı gelecek” dedi.

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